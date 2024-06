80-Jähriger in Lichtenberg angeschossen Berliner Polizei sucht nach versuchtem Raubmord Zeugen

Die Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin bittet um Mithilfe bei der Klärung eines versuchten Raubmords in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Einbecker Straße 46 in Friedrichsfelde. Am Freitag, 31. Mai, sei es in den frühen Morgenstunden zu dem Überfall gekommen, bei dem der 80-jährige Antonio „Elvis“ Araujo lebensgefährlich verletzt wurde, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Araujo musste demnach nach Schüssen in einem Krankenhaus notoperiert werden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die am Tattag etwas beobachten haben oder Aussagen zum Geschädigten sowie dessen Lebensgewohnheiten machen können. Die Beamten sind für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar.

Der Geschädigte Antonio „Elvis“ Araujo. © Gestaltung: Tagesspiegel; Foto: Polizei Berlin

Mit Hinweisen sollen sich Zeugen an die 1. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911111, per E-Mail an lka111@polizei.berlin.de, über die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle wenden. (Tsp)