Tagesspiegel Plus 800.000-Spende an die Berliner CDU : Verfassungsrechtlerin äußert Zweifel an Rechtmäßigkeit

Ein Immobilienunternehmer verknüpfte eine Großspende an die CDU nach eigenen Angaben mit einer sozialpolitischen Forderung. Sollte dies zutreffen, könnte die Spende illegal sein.