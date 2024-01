9500-Euro-Vase gestohlen Polizei identifiziert mutmaßliche Porzellandiebe aus Berliner KPM-Store

Nach dem Diebstahl einer 9500-Euro-Vase aus einem Porzellangeschäft in Berlin hat die Polizei zwei Tatverdächtige namhaft gemacht. Wie die Behörde am Montag mitteilte, wurden ein 56-Jähriger und eine 54-Jährige durch eine Öffentlichkeitsfahndung identifiziert.

Im vergangenen November hatte die Polizei Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht und um Mithilfe gebeten. Der Mann und die Frau stehen im Verdacht, die Vase gestohlen zu haben. Die Tat geschah am Montag, 3. April 2023, zwischen 15 und 15.30 Uhr im KPM-Store an der Wegelystraße in Charlottenburg.

Die sogenannte Redensche Kratervase der Königlichen Porzellan-Manufaktur ist rund 33 Zentimeter hoch, besteht aus marmoriertem Porzellan und hat einen Verkaufswert von 9500 Euro. (Tsp)