Abbiegeunfall in Berlin-Tempelhof 61-Jähriger fährt Fußgängerin an – schwer verletzt

In Berlin-Mariendorf ist am Montag eine Frau bei einem Abbiegeunfall verletzt worden. Die 64-Jährige soll am Morgen bei Grün die Friedensstraße im Kreuzungsbereich Großbeerenstraße/Lankwitzer Straße überquert haben, wie die Polizei mitteilte.

Dabei soll sie ein 61-jähriger Mann angefahren haben, der mit seinem Auto aus der Großbeerenstraße kommend rechts in die Friedensstraße abbog.

Die Frau stürzte und erlitt Verletzungen an Kopf, Rumpf und einem Bein. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Tsp)