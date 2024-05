Abenteuerurlaub in Berlin Promi-Unterkunft „Hotel de Rome“ machts möglich

Es ist kein Jahr her, als Aufnahmen davon die Runde machten, wie US-Schauspieler und Sänger Jared Leto an der Wand des Berliner Hotels „de Rome“ herumkletterte. Damals wusste niemand, was er da zu suchen hatte, entsprechende Anfragen an das Leto-Management blieben bis heute unbeantwortet. Die Vermutung lag nahe, dass es sich mindestens um einen PR-Stunt, wenigstens aber um die Suche nach einem verlorenen Ego handelte.

Nachdem es am vergangenen Wochenende in besagtem Hotel allerdings erneut zu seltsamen Vorkommnissen mit involvierten Promis gekommen war, steht die Indizienlage kopf: bietet die Luxus-Residenz am Bebelplatz ihren wohlhabenden Gästen vielleicht einfach nur ein besonders raffiniertes Unterhaltungsangebot?

So was sehen wir in Monaco oder Dubai sonst nicht Davina Geiss, entsetzte Millionärstochter auf Berlinbesuch

Die deutlich redseligeren Protagonisten heißen dieses Mal Robert, Carmen, Davina und Shania Geiss. Die Familie, die unter anderem mit einer eigenen Reality-TV-Serie bei „RTL 2“ als „Die Geissens“ bekannt wurde, war auf Hauptstadtbesuch.

Plötzlich, gegen 8.30 Uhr, störte dann ein Feueralarm und die Durchsage „Bitte verlassen Sie das Gebäude“ die frühen Sonntagmorgenstunden. Nach der zweiten Durchsage war man dann auch wach, raffte widerwillig das wichtigste Hab und Gut in eine Hermès-Handtasche und begab sich auf den Flur.

Das Ehepaar Robert und Carmen Geiss kam in Berlin mit einem Schrecken davon. © picture alliance/dpa / Georg Wendt

Aus einem benachbarten Zimmer sei bereits dichter Rauch gedrungen, schilderte Vater Robert der „Bild“ die Situation, er habe sich wie auf der Titanic gefühlt: „Ich habe schon geschaut, ob Leonardo DiCaprio um die Ecke kommt“. Die zunächst verärgerte, weil um ihren wohlverdienten Schlaf geraubte Gattin Carmen stellte versöhnlich fest: „Wir haben Abenteuerurlaub in Berlin gebucht. Haben die super gemacht.“

Ende gut, alles gut: nach mehr als zwei Stunden und Versorgung durch Getränke, Croissants und Decken durften die Gäste zurück auf ihr Zimmer und die Geissens kamen mit einem Schrecken davon. Außerhalb von Monaco oder Dubai ließe das besorgte Ehepaar Geiss ihre Töchter nämlich eigentlich nicht ohne Personenschutz vor die Tür. Auch bei einem Abstecher zum Brandenburger Tor hätte man zwei Mann dabei gehabt. „Man weiß nie, welche Verrückten da herumlaufen“, wird Robert zitiert.

Und Tatsache, ein bisschen ernst wurde es dann doch noch: Tochter Davina erzählte der „Bild“, dass mehrere Männer wohl randaliert und Feuer gelegt hätten: „Als wir draußen waren, lag plötzlich einer der Typen da vor uns auf dem Boden. Mit Handschellen. So was sehen wir in Monaco oder Dubai sonst nicht.“

Besagter Mann sei laut Polizeibericht kein Hotelgast, 18 Jahre alt und alkoholisiert gewesen. Näheres ist nicht bekannt, eine Anfrage an das Hotel blieb bisher unbeantwortet.