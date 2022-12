Abstand zwischen Pollern zu groß Berlins längste Fahrradstraße startet mit Fehlkonstruktion

„Weg da, das ist ein Fahrradweg!“, brüllt eine Radfahrerin und klingelt wütend die Menschengruppe aus dem Weg. Dabei haben sich Bezirkspolitik, Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) und eine kleine Schar Journalist:innen genau deswegen am Montag mitten auf der Kreuzung Weserstraße/Weichselstraße in Neukölln versammelt. Denn hier haben jetzt ganz offiziell Fahrradfahrer:innen Vorrang.

Allerdings ist nun gleich zur Eröffnung absehbar, dass nachgebessert werden muss: An eben dieser Kreuzung hat das Bezirksamt eine sogenannte Diagonalsperre, also rot-weiße Poller, installieren lassen. In der Theorie sollen diese verhindern, dass Autos hier geradeaus die Weserstraße entlang fahren können. In der Praxis ist der Abstand zwischen den Pollern aber so groß, dass Autos durchpassen und einfach durchfahren.

„Das darf natürlich nicht sein“, sagte Verkehrsstadtrat Jochen Biedermann (Grüne), und versprach eine baldige Lösung. Die Breite des Radweges zwischen den Pollern sei standardisiert, damit auch Lastenfahrräder bequem durchpassen. Aber kleine Umbauten und eventuelle zusätzliche sogenannte Leitboys, orange-rot-weiße Plastikaufsteller, könnten Abhilfe verschaffen.

Die neue Fahrradstraße soll Radfahrer:innen eine sichere Umfahrung insbesondere der Sonnenallee ermöglichen. „Das ist auch bitter nötig“, sagte Verkehrssenatorin Jarasch. Ihr Navi habe sie bei der Anfahrt noch über die viel befahrene Hauptstraße leiten wollen, erzählte sie. Bekannt werden muss der neue Weg also erst noch.

Die Fahrbahn im Abschnitt zwischen Pannierstraße und Fuldastraße wurde nun unter anderem auf 5,50 Meter Breite asphaltiert und die Gehwege erneuert. Insgesamt kosteten die Bauarbeiten laut Bezirksamt rund 3,7 Millionen Euro. Es ist der erste Bauabschnitt, weitere folgen.

Die Weserstraße soll insgesamt bis 2025 mit 2,5 Kilometern Länge zur längsten Fahrradstraße Berlins ausgebaut werden. Der nördliche Abschnitt, zwischen Hermannplatz und Pannierstraße, war bereits im September 2017 zur Fahrradstraße umgewidmet worden.

