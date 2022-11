Aktion in Berlin zum Jahrestag des Mauerfalls Klimaaktivistinnen steigen auf Brandenburger Tor und entrollen Plakat

Klimaaktivistinnen der Protestgruppe „Letzte Generation“ sind am Mittwochmorgen nach eigenen Angaben auf das Brandenburger Tor gestiegen und haben dort ein Plakat entrollt. Die Polizei habe Einsatzkräfte zur Prüfung des Sachverhalts an das Berliner Wahrzeichen geschickt, sagte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel am Morgen. Nach Tagesspiegel-Informationen waren etwa 15 Polizist:innen vor Ort. Weitere Aktionen von Klimaaktivist:innen in Berlin waren der Polizei nicht bekannt.

Nach Angaben der „Letzten Generation“ soll es sich um zwei Schwestern handeln, die auf das Brandenburger Tor kletterten und dort ein Banner mit der Aufschrift „Wir wünschen uns ein Überleben für alle – Am Tag des Zusammenhalts – Wir alle sind die Letzte Generation“ unter der Quadriga befestigten.

Anlass der Aktion ist laut „Letzte Generation“ der Jahrestag des Mauerfalls. „Am Tag des Zusammenhalts stehen wir als Gesellschaft am Abgrund. Wir müssen uns jetzt entscheiden: Wollen wir gemeinsam überleben oder einsam sterben?“, wird eine der Schwestern in der Mitteilung zitiert.

Zur Startseite