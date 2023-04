Aktionszeitraum läuft aus Was Berliner Kunden zum Ende des 29-Euro-Tickets wissen müssen

Besitzer des 29-Euro-Tickets in Berlin, die anschließend keine Dauerfahrkarte mehr haben möchten, können ihr Abonnement nur noch bis zum 30. April kündigen – andernfalls wird es für sie deutlich teurer. Wer für das Angebot ein Umweltkarten-Abo abgeschlossen hat und nicht rechtzeitig kündigt, landet anschließend automatisch im regulären Abonnement. Die Kosten: monatlich 66,90 Euro.

Doch die BVG kündigt Kulanz an: „Wer im Zuge der 29-Euro-Aktion ein Abo abgeschlossen hat und nicht ins Deutschlandticket wechseln möchte, wird bei uns aus Kulanz auch nach April jeweils zum Ende des Monats die Möglichkeit zur Kündigung haben“, erklärte ein BVG-Sprecher. Ab Mai werde jedoch der reguläre Monatspreis berechnet.

Die Problematik ist der Konstruktion des 29-Euro-Euro-Tickets geschuldet. Als der Berliner Senat entschied, Fahrgäste auf diese Weise bei ihren Kosten zu entlasten, wurde kein neues Ticketmodell eingeführt, sondern bestehende Abos für den Tarifbereich AB, darunter die Umweltkarte, wurden lediglich temporär auf 29 Euro rabattiert.

Zugleich wurden ab dem Start Anfang Oktober 2022 die Tarifbestimmungen dahingehend geändert, dass die Umweltkarte, die sonst nur im Jahres-Abonnement erhältlich ist, innerhalb des Aktionszeitraums auch monatlich kündbar ist. Zunächst galt diese Regelung nur bis Ende Dezember. Mit der Verlängerung des 29-Euro-Tickets bis Ende April soll sie dann zu diesem Zeitpunkt auslaufen.

Ein Wechsel in das monatlich kündbare Deutschlandticket ist für unsere Stammkund*innen selbstverständlich auch nach Mai möglich. BVG-Sprecher Jannes Schwentu

„Alle Modalitäten zur 29-Euro-Abo-Aktion haben wir von Anfang umfangreich und transparent kommuniziert. Darüber hinaus haben alle unsere Stammkund*innen, für die ein Wechsel ins Deutschlandticket infrage kommt, im Februar/März einen Brief oder eine E-Mail von uns bekommen“, erklärte der BVG-Sprecher. In dem Schreiben sei mit einem übersichtlichen Vergleich noch einmal auf die ab dem 1. Mai gültigen Preise hingewiesen worden. „Ein Wechsel in das monatlich kündbare Deutschlandticket ist für unsere Stammkund*innen selbstverständlich auch nach Mai möglich.“

Kündigen können Kunden ihr Abo zum 30. April kurzfristig noch online unter folgenden Links bei der BVG und der S-Bahn.

Anders als die Umweltkarte des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) ist das Deutschlandticket grundsätzlich monatlich kündbar. Auch einen Wechsel von einem Abo auf das andere hatten die Verkehrsgesellschaften ihren Kunden angeboten.