„Akuter Personalmangel“ Zwei Berliner Bibliotheken schließen für mehr als sechs Monate

Wegen eines „akuten Personalmangels“ sieht sich das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf dazu gezwungen, die Stadtteilbibliothek Halemweg in Charlottenburg-Nord und die Eberhard-Alexander-Burgh-Bibliothek an der Rüdesheimer Straße 14 in Wilmersdorf ab dem 19. Februar vorübergehend zu schließen.

Nur die Leseförderung für Kinder in Kooperationen mit Kitas und Schulen findet weiterhin vormittags statt. Die Wiedereröffnung ist erst für den 2. September geplant.

Bildungs- und Kulturstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) bedauert, „diesen einschneidenden Schritt gehen zu müssen“. Leider seien derzeit zu viele Stellen unbesetzt. Immerhin gebe es laufende Bewerbungsverfahren. „Wir sind guter Hoffnung, geeignetes Personal zu finden.“

Als Ersatz für die Stadtteilbibliothek Halemweg empfiehlt das Bezirksamt die Heinrich-Schulz-Bibliothek im Rathaus Charlottenburg (Otto-Suhr-Allee 98). Das Publikum der Eberhard-Alexander-Burgh-Bibliothek könne in die Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek an der Brandenburgischen Straße 2 ausweichen.