Als Reaktion auf Berliner Silvesterkrawalle Neuköllner Gastronomen laden Rettungskräfte ein

Nach den viel diskutierten Ausschreitungen in der Berliner Neujahrsnacht, die sich insbesondere in Neukölln auch gegen Rettungskräfte der Feuerwehr richtete, melden sich nun Gastronomen aus der Sonnenallee zu Wort.

In einem am Donnerstag geteilten Video sind sowohl der Inhaber des libanesischen Restaurants „City Chicken“, Omar Nhas, als auch der YouTuber „Big Baba“ zu sehen, der bekannt dafür ist, in seinen Videos Restaurants zu testen.

Nhas beginnt den Clip mit dem Satz „Heute müssen wir leider ein etwas ernsthafteres Thema ansprechen“ und kündigt darauf an, über die Berliner Silvesternacht reden zu wollen. „Jugendliche außer Rand und Band“ hätten Sanitäter und Feuerwehr angegriffen, sagt „Big Baba“.

Beide distanzieren sich von der Gewalt. „Selbst im Krieg werden Sanitäter nicht angegriffen“, sagt Restaurantbesitzer Nhas, „außer in Neukölln“.

Um den Beamten und Beamtinnen Respekt zu zollen, kündigen die beiden Männer eine einmalige Aktion an. In Kooperation mit weiteren Gastronomen und Ladeninhabern in der Sonnenallee sollen die Rettungskräfte am 23. und 24. Januar zum Essen eingeladen werden.

Die Sanitäter und Feuerwehrleute müssten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zwar immer noch einen Euro pro Gericht bezahlen, das eingenommene Geld solle dann aber gespendet werden.

Auf Instagram wurde das Video bereits über 12.000 Mal angesehen. Der Sprecher der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft Berlin-Brandenburg, Manuel Barth, bedankte sich via Twitter bei den Initiatoren, „den Geschäftsleuten aus Neukölln“.

