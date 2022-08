Das Compact Magazin – vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft – verlässt seinen Sitz in Werder (Havel). Hintergrund des Umzugs scheint eine unzulässige Untervermietung in den Räumlichkeiten in Werder gewesen zu sein.

Das Blatt hatte seit einiger Zeit seinen Firmensitz in der idyllischen Stadt im Westen Brandenburgs. Im Mietvertrag des Firmensitzes stand jedoch nicht die Compact Magazin GmbH, sondern ein anderer Mieter, Kai Homelius – ein Bekannter von Chefredakteur Jürgen Elsässer und Mitgründer des Compact-Verlags, in dem das Magazin erscheint.

Der Vermieter des Gebäudes, in dem Compact seinen Sitz hatte, hatte auf Nachfrage zur Vermietung an das Magazin bei Homelius nachgefragt und den Hinweis gegeben, dass eine Untervermietung ohne Zustimmung des Vermieters unzulässig sei. Nach Angaben des Vermieters hatte das Magazin daraufhin seinen Firmensitz verlegt und dies dem Vermieter mit einem Eintrag im Handelsregister nachgewiesen.

Compact Magazin nun in Falkensee?

Laut Impressum ist der Firmensitz nun in Falkensee. Dort wohnt auch Chefredakteur Elsässer. Auf seiner Internetseite teilte die Redaktion mit, dass das Magazin wegen eines Umzugs sein Lager verkleinern müsse. In einen YouTube-Video hatte Elsässer ebenfalls den Umzug angesprochen, offen blieb, wohin.

Jürgen Elsässer vor der Stand seines Magazins auf der Leipziger Buchmesse. Foto: dpa

Der Verfassungsschutz Brandenburg stufte das Compact-Magazin im Dezember 2021 als rechtsextremistisch ein. Die Behörde hatte Compact in der Vorstellung seines Berichts als einen Schwerpunkt gewählt. Innenminister Michael Stübgen (CDU) sprach von „irgendwo zwischen Rechtsextremismus, verrückten Verschwörungserzählungen, wirren Umsturzfantasien, devoter Putin-Hörigkeit und üblem Antisemitismus einschwingende Compact-Magazin GmbH“.

Das Magazin hat nach eigenen Angaben eine monatliche Auflage von 40.000 Exemplaren und ist an vielen Kiosken in Brandenburg und auch Berlin zu finden. Dem Verfassungsschutz ist der Umzug nach eigenen Angaben bekannt.