Alte Dächer, marode Brücken, verwunschene Gleise Vier Großbaustellen der Bahn in Berlin – und ihre Probleme

Die Bahn kommt – oft allerdings viel zu spät. Der Staatskonzern investiert deshalb in diesem Jahrzehnt Milliarden in der Hauptstadt. In den kommenden Jahren werden die ersten Großprojekte fertig, so die neue S-Bahn zum Hauptbahnhof 2023 oder die Dresdener Bahn 2025. Am ersten „Tag der Schiene“ öffnete die Deutsche Bahn nun vier ausgewählte Baustellen für Besucher. Es war ein Versuch, zu zeigen, dass tatsächlich gebaut wird an der Verkehrswende auf Schienen – und nicht nur geplant. Wir haben uns drei wichtige Berliner Bahnhöfe und die Siemensbahn angesehen. Der „Tag der Schiene“ war vom Bundesverkehrsministerium angeregt worden und soll künftig jedes Jahr stattfinden.

