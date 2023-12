Am Berliner Bahnhof Alexanderplatz Rollstuhlfahrer stürzt in S-Bahn-Gleis – Passanten retten ihn

Ein Rollstuhlfahrer ist am Berliner Bahnhof Alexanderplatz von anderen Reisenden vor einem schweren Unfall gerettet worden. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, stürzte der 28-Jährige am Donnerstagnachmittag aus noch ungeklärten Gründen mit seinem Rollstuhl ins S-Bahn-Gleis.

Passanten griffen schnell ein und zogen den Mann wieder aus dem Gefahrenbereich. Kurz darauf fuhr eine S-Bahn ein und zerstörte den Rollstuhl, der noch im Gleis lag. Der 28-Jährige blieb äußerlich unverletzt, wurde aber trotzdem in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste in der S-Bahn blieben unverletzt. Durch den Vorfall kam es zu erheblichen Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

Die Bundespolizei warnte in diesem Zusammenhang vor den Gefahren, die im Gleisbereich und durch den Bahnbetrieb entstehen können. Immer wieder kommt es zu teils schweren oder sogar tödlichen Unfällen.