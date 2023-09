An Kreuzungen mit Autos kollidiert Rollerfahrerin und Motorradfahrer bei Abbiegeunfällen in Berlin verletzt

Bei zwei Verkehrsunfällen in Berlin-Reinickendorf und Lichtenrade sind am Mittwoch eine Rollerfahrerin und ein Motorradfahrer verletzt worden. Beide mussten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte.

Den Angaben nach kollidierte die 32 Jahre alte Rollerfahrerin am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Wilhelmsruher Damm/Dannenwalder Weg im Märkischen Viertel mit einem Auto. Die 61-jährige Fahrerin des Wagens hatte die entgegenkommende Frau beim Linksabbiegen laut Polizei wohl übersehen. Die 32-Jährige stürzte und wurde am Kopf verletzt.

Am Abend krachte es dann erneut – dieses Mal in Lichtenrade. Dort wollte ein 18-jähriger Autofahrer nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei vom Mariendorfer Damm nach links in Marienfelder Chaussee einbiegen und stieß dabei mit dem 57 Jahre alten Motorradfahrer. Dieser erlitt bei der Kollision innere Verletzung. Der 18-Jährige blieb körperlich zwar unverletzt, stand laut Polizeiangaben aber unter dem Eindruck des Geschehens und wurde ambulant in einer Klinik behandelt. (Tsp)