Die im Wohnungsverband BFW organisierten Unternehmen werden bei 31 Prozent der von ihnen bewirtschafteten Berliner Wohnungen ab November dieses Jahren die Mieten um durchschnittlich um 92 Euro pro Monat senken. Dies hat eine Analyse von 35.000 Wohnungen ergeben, teilte der BFW mit.

Im November tritt die zweite Stufe des umstrittenen neuen Berliner Gesetzes zur Regulierung der Mieten im Bestand in Kraft. Laut Mietendeckel müssen Vermieter dann auch bei allen bestehenden Verträgen die Mieten an die staatlich festgelegten Mietobergrenzen anpassen. Bisher galt dies nur nach einem Wechsel des Mieters und einer neuen Vergabe des Objektes.

Analyse der Folgen für 35.000 Wohnungen

Auf den Quadratmeter umgerechnet entspricht die im November bevorstehende Absenkungen einer Entlastung von 1,40 Euro je Monat. Dem Verband zufolge haben die Vermieter bisher die „festgesetzten Mietobergrenzen bei Neuvermietungen flächendeckend eingehalten“.

Allein für die befragten Unternehmen hat das Gesetz bei den 35.000 Wohnungen Einbußen von Mieteinnahmen in Höhe von einer Million Euro monatlich zur Folge. Insgesamt gibt es in Berlin fast zwei Millionen Wohnungen, wobei die nicht vom Gesetz betroffenen Neubauten und selbst genutzte Eigentumsobjekte mitgezählt sind.

145 Millionen Euro weniger Investitionen

Ausgleichen wollen die Firmen die geringeren Mieteinnahmen durch die Aussetzung von Investitionen in ihre Wohnhäuser. 70 Prozent der BFW-Unternehmen hätten „für mehr als drei Viertel ihres Wohnungsbestandes geplante Investitionen aufgegeben“ teilte der Verband mit. Ohne den Mietendeckel hätten die befragten Unternehmen durchschnittlich rund 14.300 Euro in jede Wohnung investiert. Jährlich würden „wegen des Mietendeckels“ 145 Millionen Euro weniger investiert.

BFW-Chefin Susanne Klabe sagte, dieses Besorgnis erregende „belastbare Zahlenmaterial“ werde „von der der Landesregierung ignoriert“. Der Mietendeckel habe „fatale Auswirkungen auf die Wohnungssubstanz und die Arbeitnehmer in der Berliner Bauwirtschaft“, wo die Aufträge ausbleiben werden.

Verlassen können sich die Berliner Mieter allerdings nicht auf die Absenkung ihrer Mieten. Der BFW-Verband ist davon überzeugt, dass das Bundesverfassungsgericht die Sondergesetzgebung Berlins kassieren wird.

Die Zweifel an dessen Vereinbarkeit mit der Verfassung hatten in der vergangenen Woche erst ein Urteil des Bayerischen Landesverfassungsgerichtshof geschürt. Mietrecht sei Bundessache hatten die Richter geurteilt und damit ein Volksbegehren gestoppt, dass in dem Freistaat ebenfalls einen Mietendeckel gefordert hatte.

Denselben Konflikt zwischen der Regulierung des Bundes durch die Mietpreisbremse und dem vom Land eingesetzten Mietendeckel, der die Bundesregulierung gleichsam aussetzt, werden die Richter in Karlsruhe bewerten und schlichten müssen. Einen entsprechenden Antrag aus dem Bundestag von Mitgliedern der CDU- und FDP-Fraktionen haben sie zur Entscheidung angenommen. An das Urteil aus Bayern ist das Bundesverfassungsgericht allerdings nicht gebunden.