Angefahren und am Kopf verletzt 85-Jähriger stirbt drei Wochen nach Verkehrsunfall in Berlin

In Berlin ist am Freitagabend ein 85-jähriger Mann an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben. Das teilte die Polizei am Sonnabend mit. Der Unfall hatte sich demnach bereits drei Wochen zuvor, am 2. November, ereignet.

Der 85-Jährige war laut Polizei auf der Falkenseer Chaussee in Spandau von einem Autofahrer angefahren worden. Der 19-Jährige hatte mit seinem Fahrzeug nach links in den Askanierring abbiegen wollen. Bei dem Unfall hatte der 85-Jährige lebensbedrohliche Kopfverletzungen erlitten. (Tsp)