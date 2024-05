Angehörige erzählen von Seniorenheimen „Bei einem Besuch fand ich meine Mutter auf einem Stuhl in ihrem Urin sitzend“

Die hoch angespannte Personalsituation in Seniorenheimen ist wieder in den Schlagzeilen. Anlass ist der Notruf, den eine verzweifelte Pflegefachkraft in einem Domicil-Seniorenheim in Berlin-Friedrichsfelde bei der Polizei abgesetzt hatte. Sie wusste sich nicht anders zu helfen, weil in ihrer nachfolgenden Schicht eine wichtige Pflegefachkraft fehlte und telefonisch weder der Bereitschaftsdienst noch der Heimleiter erreichbar waren.

Der Leiter des Heims kam später in die Einrichtung. Nach dem Vorfall stellte sich heraus, dass es schon häufiger große Personalprobleme in dem Heim gegeben hatte. Inzwischen wurde eine neue Heimleitung installiert.

In den nachfolgenden Protokollen beschreiben Angehörige von Heimbewohnern anonym, welche teilweise bitteren Erfahrungen sie mit Berliner Einrichtungen gemacht haben. Es gibt aber auch ermutigende Beispiele.

Das Essen müssen immer wieder Angehörige ausgeben

Ich habe mit einem Heim in Lichterfelde schlechte Erfahrungen gemacht. Ein Angehöriger von mir war dort ungefähr fünf Wochen untergebracht. Alle negativen Google-Rezensionen, die es zu diesem Heim gibt, sind meiner Erfahrung nach korrekt. Die Pflege hat nicht den Erfordernissen des Pflegegrades vier entsprochen.

Es gab offensichtlich keine tägliche Dusche, das konnte man am Pflegezustand meines Angehörigen am Nachmittag erkennen. Die Wäschepflege war nicht zu organisieren und fand deswegen auch nur einmal auf konkrete Aufforderung statt. Ansonsten erledigten dies die Angehörigen.

Die tägliche und pünktliche Medikamentenvergabe (Tabletten) funktionierte nur, wenn Angehörige immer wieder eingegriffen haben. Auch nach fünf Wochen Heimaufenthalt meines Angehörigen gab es für ihn keinen festen Ansprechpartner, obwohl dies im Wohnteilhabegesetz von Berlin so vorgesehen ist.

Trotz mehrmaliger Bitte gab es auch keinen Termin für die dringend notwendige Physiotherapie und Fußpflege. Mein Angehöriger wurde entweder nie oder wenn doch, dann nur in sehr geringem Maß dazu animiert, an gemeinschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen. Das Gleiche galt für die Essenszeiten. Man muss schon recht fit sein, um in diesem Heim klarzukommen. Ohne Angehörige fühlt man sich dort sicher ziemlich verloren.

Die Mitarbeiter, die sich in der Wohngruppe abends ums Essen kümmern, sind allein und überlassen die Ausgabe des Essens und die Hilfe beim Essen zwangsläufig immer wieder anwesenden Angehörigen. Die Qualität des Obsts ist minderwertig, Bananen sind oft dunkelbraun, das Brot ist häufig trocken. Auf den Gängen riecht es immer wieder nach Urin.

Die Atmosphäre in einem Heim ist sehr wichtig für das Wohlbefinden der Bewohner. © Getty Images/iStockphoto

Eigentlich ist das enorm große Heim schön konzipiert, es hat auch eine schöne Außenanlage. Aber es fehlt deutlich Personal. Die Stelle einer Pflegedienstleitung war damals offenbar nicht besetzt, zumindest hatte man den Eindruck. Und die stellvertretende Pflegedienstleiterin wirkte nicht übermäßig engagiert. Auf Wünsche reagierte sie mit dem Satz: „Ich werde es im Auge behalten.“ Allerdings war davon nichts zu bemerken. Im Heim arbeiten sehr viele Leihkräfte.

Mein Angehöriger ist aufgrund der Erfahrungen in ein anderes und besser bewertetes Heim umgezogen. Das bedeutete zwar eine zusätzliche Belastung für ihn, aber die war notwendig.

Nur positive Erfahrungen im Alloheim im Wedding

Mein dementer, im Rollstuhl sitzender Stiefvater kam im September 2022 in das Alloheim im Wedding. Ich war anfangs sehr voreingenommen, da ich ihn gerne in meiner näheren Umgebung in Zehlendorf gehabt hätte. Doch er lehnte die drei Angebote von mir ab. Nach dreieinhalb Monaten im St. Hedwig-Krankenhaus und dem Tod meiner Mutter und geschicktem Verhandeln mit meinem Stiefvater, ließ er sich auf die Kurzzeitpflege/Probewohnen im Heim im Wedding ein.

Er wurde freundlich aufgenommen. Ich fand immer eine Ansprechperson, die meine Wünsche umsetzte, soweit es mein Stiefvater zuließ. Nach 25 Tagen zog er in die Vollpflege, er wurde von den Patienten und Patientinnen zum Vorsitzenden des Heimbeirats gewählt, machte 2023 vier Ausflüge ins Umland (er kam vorher sieben Jahre lang nicht mehr aus der Wohnung!), nahm an den wöchentlichen Veranstaltungen teil und wurde mit Rikschas in Berlin - auf den Spuren seiner Vergangenheit - herumgefahren.

Mein Stiefvater war aufgrund seiner Demenz aggressiv und uneinsichtig, und doch fand das Pflegepersonal einen liebevollen Weg, die Körperpflege umzusetzen. Angehörige eines Heimbewohners

Mein Stiefvater war aufgrund seiner Demenz aggressiv und uneinsichtig, und doch fand das Pflegepersonal einen liebevollen Weg, die Körperpflege umzusetzen. Ich war erstaunt über so viel Professionalität! Ich hatte nie das Gefühl, dass Personalnotstand war. Es gab in Ferienzeiten Aushilfskräfte, die nicht über die Eigenarten meines Stiefvaters Bescheid wussten. Doch auch in diesen Zeiten habe ich niemals eine Vernachlässigung der Patienten und Patientinnen wahrgenommen.

Die Heimleitung sowie die Verwaltungskräfte waren immer ansprechbar, und ich fühlte mich zu jeder Zeit verstanden. Es wurde eine Zufriedenheitsumfrage bei den Patienten und Patientinnen durchgeführt und uns auf dem „Angehörigenabend“ präsentiert und diskutiert. Die Kritikpunkte und Anregungen wurden ernst genommen und notiert. Ich spürte eine gute Zusammenarbeit zwischen der Heimleitung, Verwaltungs-, Hausarbeiter- und Pflegepersonal, auch wenn die Personen wechselten.

Viele Bewohner eines Seniorenheims sind auf einen Rollator angewiesen. © Getty Images/Hinterhaus Productions

Das Alloheim liegt in einer ruhigen Wohngegend direkt am Park Rehberge. Es gibt einen Garten mit Tieren, die Vogelvolière im Eingangsbereich vermittelt Urlaubsgefühle, und der ruhige Therapie-Hund der Heimleitung erfreut Patienten und Besucher.

Die einzelnen Stationen sind nach Berliner Orten benannt und beherbergen in ihren ausschließlich Ein-Bett-Zimmern mit Bad überschaubare Gruppen von etwa 20 bis 25 Patienten und Patientinnen. Es gibt auf jeder Etage einen Gemeinschaftsraum mit offener Küche und Terrasse (gut für Raucherpausen), sodass das Personal mit den Patienten und Patientinnen ständig in Kontakt ist – wie eine große Wohngemeinschaft.

Mein Stiefvater wohnte auf der Station „Krumme Lanke“ – also doch etwas Zehlendorf –, und er bedankte sich nach einem halben Jahr bei mir mit folgenden Worten: „Hätte ich gewusst, wie schön es hier ist, dann wäre ich schon viel früher umgezogen!“

Er hatte trotz seiner körperlichen Einschränkungen 18 Monate lang eine lebenswerte Zeit, soziale Kontakte, Wertschätzung, einen geregelten Tagesablauf, ein Oktoberfest, Oster- und Weihnachtsfeste, einen Flohmarkt, Gymnastik, Bingo, Kino, Ausflüge, ein Sommerfest und eine Silvesterparty. Er starb am 7. Februar 2024, nachdem er aufgrund eines kleinen Schwächeanfalls ins Krankenhaus gekommen war.

Entgegen vieler negativen Berichte über Pflegeheime habe ich im Alloheim Schwyzer Straße ausschließlich positive Erfahrungen gemacht.

Eine „absolute Horrorgeschichte“ für Angehörige

Meine Mutter befand sich 2022 für nur drei Monate als Bewohnerin in einem Pflegeheim in Berlin-Wilmersdorf. Im September 2022 starb sie dort. Zuvor waren ein epileptischer Hirnkrampf-Anfall, ein Delirium und eine beginnende vaskuläre Demenz diagnostiziert worden. Daher musste sie im oben genannten Zeitraum in einem Pflegeheim betreut werden.

Sie stürzte mehrfach, weil aufgrund der Personalknappheit oft im Heim niemand ins Zimmer kam, wenn sie aufstehen wollte. Sie verstarb aufgrund des letzten Sturzes. Todesursache war laut Obduktionsbericht und zweitem Gutachten ein Schädel-Hirn-Trauma mit inneren Einblutungen im Kopf.

Für mich und meine Geschwister war der Aufenthalt unserer Mutter in diesem Pflegeheim eine absolute Horrorgeschichte. Angehörige einer Heimbewohnerin

Aufgrund des Personalmangels wurde sie auch erst mehr als eine Stunde nach ihrem Ableben gefunden, da niemand da war, um morgens nach ihr zu sehen.

Für mich und meine Geschwister war der Aufenthalt unserer Mutter in diesem Pflegeheim eine absolute Horrorgeschichte, die es wert ist – auch im Hinblick auf die aktuelle Situation – veröffentlicht zu werden.

Der Pflegenotstand ist da und wird sich nicht in Luft auflösen. Hochachtung für die Pflegekraft im Domicil-Seniorenheim, die sich in ihrer Not an die Polizei und damit mittelbar an die Öffentlichkeit gewandt hat.

Die Körperpflege beschränkte sich teilweise auf ein Minimum

Ich habe vor etwa 25 Jahren selbst als Studentin in der Pflege gearbeitet. In den vergangenen Jahren habe ich ein Elternteil in einem Pflegeheim mitbetreut, sowie ein Elternteil in ähnlichem Pflegezustand in dessen häuslicher Umgebung behalten und professionell pflegen lassen.

Sowohl meine Eltern als auch ich wohnten und wohnen in Charlottenburg. Dieser Bezirk liegt recht zentral und wird auch deswegen von Pflegern und Betreuungspersonal – meines Erachtens – bevorzugt ausgewählt. Dies stellte sich in Gesprächen mit dem Pflegepersonal immer als wichtig heraus.

Mein Vater war in einem Heim in diesem Bezirk untergebracht. Er war blind, zunehmend dement und nahezu bettlägrig. Er wurde 24 Stunden am Tag in seinem Bett liegen gelassen und nicht mehr als eine Stunde pro Woche unterhalten.

Das Zimmer meines Vaters wurde vom Reinigungspersonal nur sauber gemacht, wenn ich mich beschwert hatte.“ Angehörige eines Heimbewohners

Er bekam Essen und Windeln, die restliche Körperpflege beschränkte sich auf ein Minimum. Er blieb aufgrund seiner Erblindung völlig orientierungslos rund um die Uhr in seinem Bett liegen, bekam nur manchmal das Radio angestellt und wartete und wartete. Die angepriesene Unterhaltung, die Teil der Heimkosten waren, gab es nicht. Aus Personalmangel wurde er auch nicht in den Garten oder zu anderen Bewohnern zum Plaudern gefahren.

Am Personal (es gab keine medizinischen Pfleger) mangelte es zu jeder Zeit. Meist wurden Ehrenamtliche als Unterstützung eingeteilt, die aber natürlich nur stundenweise zur Verfügung standen. Alternativ kümmerten Angehörige sich um die Bewohner.

Das Zimmer meines Vaters wurde vom Reinigungspersonal nur sauber gemacht, wenn ich mich beschwert hatte. In zwei Jahren wurden weder die Fenster geputzt, noch wurde die schon beim Einzug dreckige Gardine jemals gewaschen. Im Hausprospekt wurde von wöchentlicher Zimmerreinigung gesprochen. Bei Nachfragen sagte man mir, dafür fehle leider das Personal.

Meine Mutter war aufgrund eines Beinbruchs und fataler Behandlungen im Krankenhaus anschließend ein Jahr zu Hause bettlägrig und wurde von einer Pflegestation betreut. Hätte ich sie in das Pflegeheim zu meinem Vater gegeben, hätte sie sich massiv beschwert, wenn sie dort gleich behandelt worden wäre wie er.

So habe ich ihre Pflege durch die Station organisiert, begleitet und beaufsichtigt, und zwar sehr, sehr engmaschig. Das hat wunderbar funktioniert. Die Pfleger sind immer erschienen und waren sehr bemüht und sehr nett.

Helle Farben und viel Licht verbessern die Atmosphäre in einem Heim. © Tagesspiegel/Kitty Kleist-Heinrich

Auch hier gab es Krankenstände und Vertretungen, es gab Verspätungen und Anrufe bei mir, wenn man etwas an einem Abend nicht leisten konnte. In solchen Fällen habe ich die Aufgaben erledigt. Aber das war nicht sehr häufig der Fall. Fazit: Meine Mutter wurde im Gesamten gesehen zu Hause um Klassen besser betreut und gepflegt als mein Vater im Pflegeheim.

Ich würde nie wieder jemanden, der mir am Herzen liegt, in ein Pflegeheim geben.

Personellen Notstand gibt es zuhauf, aber das liegt vor allem an den miesen Bedingungen und der miesen Behandlung der Mitarbeiter durch die Heimbetreiber, die am Pflegenotstand ja glänzend verdienen.

Glücksfall Pflegeheim Paritätisches Seniorenwohnen am Schloßpark

Mein Vater (Jahrgang 1933, Alzheimer, Parkinson) verbrachte im Pflegeheim Paritätisches Seniorenwohnen am Schloßpark in Alt-Buch das letzte Jahr seines Lebens (bis 2019). Ich hatte damals nur eine Woche Zeit, ein passendes Heim für ihn zu finden und landete einen Glückstreffer.

In diesem Heim herrschte eine angenehme Atmosphäre, und das war besonders dem Pflegepersonal zu verdanken. Man merkte den Frauen und Männern oft an, wie schwer ihr Beruf ist, aber es ging alles sehr professionell zu. Ich hatte immer Vertrauen in die Arbeit des Personals. Der Umgang mit den Senioren war freundlich, manchmal geradezu kumpelhaft, aber nie ohne Respekt. Irgendwie wirkte sich der Pflegenotstand nicht auf das Arbeitsklima aus, die Kollegialität überwog, trotz manches Seufzers natürlich.

Die Heimleitung stellte ein bemerkenswertes Kulturprogramm auf die Beine. Leider konnte mein Vater nicht mehr daran teilnehmen. Ich habe durch eigene Besuche, aber auch über Freunde und Verwandte andere Heime in Berlin und anderswo kennengelernt. Dort war das Klima oft völlig anders.

Ein Manko aber hat das Paritätische Seniorenwohnen am Schloßpark: Es ist nicht saniert. Man sieht schöne Beispiele des alten DDR-Einheitslinoleums auf den Fußböden, und auch wenn nach 1990 sicher mal renoviert wurde, ist das Heim doch recht abgewohnt.

Das hängt damit zusammen, dass seit vielen Jahren ein Neubau auf dem Gelände geplant ist, der aus unerfindlichen Gründen nicht zustande gekommen ist. Aber, ganz ehrlich: Das war mir egal und meinem Vater auch. Inzwischen sind fünf Jahre vergangen, den Neubau gibt es immer noch nicht, und Corona hat sicher vieles nicht besser gemacht. Aber ich bin mir sicher, es ist immer noch ein sehr gutes Heim.

Niemand schob die hochbetagte Dame in den Essensraum

Nach einer Becken- und Wirbelsäulenprellung und einem deshalb erforderlichen Krankenhausaufenthalt musste ich meine Mutter schweren Herzens in ein Seniorenheim in Treptow-Köpenick bringen. Es war mir empfohlen worden.

Sie war auf den Rollstuhl angewiesen. Sie konnte zwar aufstehen, aber es fiel ihr schwer. Also benötigte sie Hilfe und klingelte aufgrund der Unsicherheit und Hilflosigkeit, um diese zu bekommen. Schon einen Tag nach der Einlieferung sagte mir die zuständige Wohnbereichsleiterin in ziemlich barschem Ton: „So geht das nicht, sie kann nicht ständig klingeln.“ In ähnlicher Form wird sie dies auch meiner Mutter gesagt haben.

Bei einem Besuch fand ich sie in ihrem Zimmer auf einem Stuhl in ihrem Urin sitzend. Angehöriger einer Heimbewohnerin

Die hochbetagte Dame war dadurch so eingeschüchtert, dass sie sich nicht mehr traute, die Klingel zu benutzen. Es kam dann natürlich, wie es kommen musste. Sie stand allein auf und versuchte zu dem Schränkchen zu gehen, in dem ihre Kleider sind. Sie verlor das Gleichgewicht und griff krampfhaft nach der Schranktür. Da das Schränkchen nur dünne Beine hatte, fiel es um und landete auf meiner Mutter.

Ein Notarzt der Kassenärztlichen Vereinigung wurde verständig. Meine Mutter kam ins Krankenhaus und wurde untersucht. Am Abend erfuhr ich durch das Personal des Heims, dass sie bereits im Krankenhaus sei. Ich bin sofort zu ihr gefahren. Der zuständige Arzt konnte keine Fraktur erkennen und entließ sie. Er war erstaunt über ihren guten mentalen Zustand. Sie sei voll orientiert. Das bestätigte er auch in seinem Arztbrief.

Ohne Vorliegen einer entsprechenden Diagnose wurde sie im Heim in einer Station untergebracht, in der vorwiegend demente Menschen leben. In meiner Anwesenheit sagten Pfleger, sie sei dement. Das habe ich entschieden zurückgewiesen.

Ich hinterließ die kurz zuvor erstellte Diagnose, in der eine Neurologin meiner Mutter bescheinigte, sie sei nicht dement. Dieses Papier wurde schlicht ignoriert. Meine Mutter war von Menschen umgeben, die fast den ganzen Tag im Kreis vor einem Büro saßen und wortlos vor sich hinstarrten. Mitarbeiter haben im Büro alles gesehen, sich aber nicht um die Bewohner gekümmert.

Außerdem hat man sie aufgefordert, sie möge sich allein im Rollstuhl zum Essraum bewegen. Niemand hat sie geschoben. Die Fußstützen wurden vom Personal abgenommen. Ihr Rollator lag auf einem Schrank. Mobilisation nach einem Krankenhausaufenthalt scheint zu diesem Zeitpunkt in diesem Heim ein Fremdwort gewesen zu sein. Und die hochbetagten Menschen hat man auch noch regelmäßig geduzt.

Bei einem Besuch fand ich meine Mutter in ihrem Zimmer auf einem Stuhl in ihrem Urin sitzend. Die nötige Versorgung und das Wechseln der Windeln habe ich dann übernommen.

Zwei Tage nach einem Friseurbesuch im Haus bat meine Mutter, ihr beim Duschen nicht die Haare zu waschen. Dieser Wunsch wurde ignoriert. Somit wurde ein weiterer Friseurbesuch fällig, den sie auch noch bezahlen sollte.

Auf meine Nachfrage nach den Daten des Hausarztes der Einrichtung gab mir die Wohnbereichsleitung erst mit Verzögerung und widerwillig die Informationen.

Das Fass zum Überlaufen gebracht hatte aber eine Episode, als meine Mutter über einen möglichen Harnweginfekt klagte. Sie kannte die Symptome, ich kannte sie auch. Eine Urologin, zu der ich den Urin meiner Mutter sofort gebracht hatte, bestätigte die Vermutung. Niemandem im Heim war dies aufgefallen. Die Gefahr einer Sepsis durch eine unbehandelte Infektion der Harnwege sollte jeder Fachkraft bekannt sein.

Ich sprach anschließend mit dem Einrichtungsleiter und dem Pflegedienstleiter. Beide versprachen, das betreffende Personal zu befragen. Offenbar passierte dies auch. Als ich mich später nach dem Ergebnis des Gesprächs erkundigte, hieß die lapidare Antwort: „Man gelobt Besserung.“

Damit war klar, dass dies nicht der Ort war, an dem ich meine Mutter als gut versorgt betrachten konnte. Innerhalb weniger Tage hat sie die Einrichtung wieder verlassen. Jetzt wird sie zu Hause mithilfe einer polnischen Fachkraft betreut.