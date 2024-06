Angehöriger festgenommen Mann muss nach Familienstreit in Berlin-Lichtenberg notoperiert werden

Bei einem Familienstreit in Berlin-Lichtenberg sind am Donnerstagabend ein 44-Jähriger und ein 38-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlitt der Ältere erheblich Stich- und Schnittverletzungen und musste im Krankenhaus notoperiert werden.

Tatverdächtig ist ein 46-jähriger Angehöriger der beiden Männer. Er soll den 44-Jährigen nach bisherigen Erkenntnissen während eines Streits in einem Mehrfamilienhaus in der Dönhoffstraße in Karlshorst angegriffen und verletzt haben. Der 38-Jährige soll versucht haben, dazwischenzugehen und wurde dabei ebenfalls verletzt. Beide Verletzten werden stationär im Krankenhaus behandelt.

Polizeikräfte konnten den 46-Jährigen in der Nähe festnehmen. Er soll noch am Freitag einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)