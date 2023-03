Angestellten mit Hackmesser bedroht Polizei fahndet mit Foto nach Tankstellen-Räuber von Berlin-Rudow

Ein noch unbekannter Mann soll im Oktober 2022 eine Tankstelle an der Neuköllner Straße in Berlin-Rudow überfallen haben. Die Polizei Berlin sucht nun mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach ihm.

Der Tatverdächtige hatte sich am 25. Oktober zunächst an der Kasse der Tankstelle angestellt. Dann zückte er plötzlich ein Hackmesser. Damit bedrohte er den 60-jährigen Angestellten und forderte Geld.

Als der Mitarbeiter der Forderung nicht nachkam, ging der Tatverdächtige hinter den Verkaufstresen. Dort durchsuchte er mehrere Schubladen. Schließlich zog er ohne Beute ab. Der Mann flüchtete in Richtung Agnes-Straub-Weg. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei beschreibt den Tatverdächtigen so:

20 bis 25 Jahre alt

1,78 bis 1,80 Meter groß

sehr schlank

leichter Oberlippenbart

sprach akzentfrei deutsch

hatte einen blauen Stoffbeutel bei sich

führte ein Hackmesser mit silberner Klinge

Der Mann war mit einer mintgrünen, leicht gelblichen Kapuzenjacke bekleidet. Darunter trug er ein weißes T-Shirt. Die rote Hose mit weißem Streifen an den Außenseiten ist vermutlich eine Jogginghose. Schuhe, Handschuhe und Mundschutz waren schwarz.

Die Ermittler wollen wissen, wer der Mann ist und wo er sich aufhält. Außerdem bitten sie um Zeugenhinweise, die mit der Tat zu tun haben könnten.

Hinweise sind bei der Kriminalpolizei in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer 030-4664473119 oder in jeder anderen Polizeidienststelle willkommen. (Tsp)

