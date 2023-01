Angriff auf Journalisten in Berlin Jugendliche bewerfen RTL-Kamerateam mit Böllern – und werden gefilmt

Mehrere Jugendliche haben am Montag in Neukölln zwei Journalisten mit Böllern angegriffen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befand sich das Kamerateam eines Fernsehsenders gegen 15.20 Uhr zu Dreharbeiten an der Kreuzung Silbersteinstraße, Ecke Bambachstraße, als sie „gezielt mit pyrotechnischen Gegenständen“ beworfen wurde. Nach Tagesspiegel-Informationen handelt es sich bei den 20 und 28 Jahre alten Journalisten um ein Kamerateam von RTL.

Als das Filmteam die Polizei rief und die Beamten sich näherten, liefen die Jugendlichen auf der Silbersteinstraße unerkannt davon. Die beiden Journalisten blieben unverletzt. Auch deren Ausrüstung blieb nach Angaben der Polizei unbeschädigt.

Das Kamerateam hatte den Angriff gefilmt. Entsprechendes Filmmaterial liege den Ermittlern vor, sagte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel. „Wir erhoffen uns, dass die Aufnahmen deutlich genug sind, um die Angreifer mittels einer öffentlichen Fahndung ausfindig zu machen“, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung.

