Angriff in Kaufhaus in Berlin-Kreuzberg Ladendetektiv bewusstlos geschlagen und getreten

Ein Ladendetektiv hat am Montagnachmittag einen mutmaßlichen Ladendieb in einem Kaufhaus in Berlin-Kreuzberg gestellt. Der Tatverdächtige schlug und trat ihn bewusstlos. Ein anderer Kunde und ein Detektiv griffen ein, bis die Polizei kam.

Anfangs habe sich der 42-jährige Tatverdächtige kooperativ gezeigt, so die Berliner Polizei. Doch als der 61-jährige Detektiv den Landedieb in sein Büro begleitet habe, sei dieser aggressiv geworden. Er habe den Ladendetektiv erst zu Boden gerungen und dann bis zur Bewustlosigkeit auf das Opfers eingetreten.

Laut Polizei schritt ein umstehender Mann ein. Bewaffnet mit einer Metallstange, habe er den mutmaßlichen Ladendieb gestellt und ihn am Kopf verletzt. Der Tatverdächtige habe jedoch nicht von seinem auf dem Boden liegenden bewusstlosen Opfer abgelassen.

Erst durch das Eingreifen eines weiteren Kaufhausdetektivs konnte der 41-jährige Mann bis zum Eintreffen der Polizei fixiert werden. Dieb und Detektiv mussten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.