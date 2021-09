Die Zahl der Berliner Kinder, die wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden mussten, ist in der vierten Welle sprunghaft angestiegen. Der Anteil verdreifachte sich fast. Das geht aus einer Antwort des Berliner Senats auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Christian Zander hervor. Das Dokument liegt dem Tagesspiegel exklusiv vor.

Der Senatsantwort zufolge stieg der Anteil der Kinder und Jugendlichen an allen im Meldesystem erfassten Krankenhauseinweisungen von 3 Prozent in der 1. Welle auf 8,5 Prozent in der 4. Welle.

In der Gruppe der 13- bis 17-Jährigen verdreifachte sich der Anteil der Klinikeinweisungen fast - von 1 Prozent auf 2,7 Prozent in der 4. Welle.

Bei den 0 bis 6-Jährigen stieg der Anteil von 1,2 Prozent auf 4,6 Prozent. Unter den 7 bis 12-Jährigen verdoppelte sich der Anteil von 0,8 Prozent auf 1,2 Prozent.

Die Kinder wurden den Angaben zufolge in zeitlichem Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in den Kliniken behandelt. Der genaue Hospitalisierungsgrund werde in der Meldesoftware nicht zuverlässig ausgefüllt. Das heißt, nicht alle Kinder müssen unbedingt schwere Coronafälle gewesen sein.

Derweil wird in Berlin Kritik laut, dass das am Dienstag beschlossene 2G-Optionsmodell in Berlin keine Ausnahmen für Kinder und Jugendliche vorsehe.

Die 1. Welle bezieht sich auf den Zeitraum vor 31.August 2020, die 2. Welle den Zeitraum bis zum 28.Februar 2021, die 3. Welle bis zum 30. Juni 2021 und die 4. Welle den Zeitraum seit 1. Juli 2021.