Antisemitische Äußerungen mit Bezug zu Holocaust Handy von Polizeianwärter in Berlin beschlagnahmt

Der Staatsschutz der Berliner Polizei ermittelt gegen einen 26-jährigen Polizeikommissaranwärter. Am Freitag wurde dazu ein Durchsuchungsbeschluss an der Hochschule für Wirtschaft und Recht vollstreckt, wo der Mann seine Ausbildung zum Polizeikommisar absolviert. Das Mobiltelefon des Beschuldigten wurde dabei beschlagnahmt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten.

Auf seinem Mobiltelefon soll der 26-Jährige zuvor einem Kommilitonen auf seinem Instagram-Account antisemitische Inhalte mit Bezug zum Holocaust gezeigt haben. Auch soll er sich entsprechend geäußert haben, so die Behörden.

Die Polizei wertet nun das Gerät aus. Dienstrechtliche Maßnahmen erfolgten im Anschluss an das Strafverfahren, heißt es weiter. (Tsp)