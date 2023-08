Antisemitischer Angriff in Berlin-Neukölln Holländische Touristen beleidigt, verprügelt und mit E-Scootern attackiert

Unbekannte haben einen 38-jährigen und einen 49-jährigen Mann in Neukölln antisemitisch beschimpft, verprügelt und mit E-Scootern beworfen. Das bestätigte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel. Die beiden Touristen aus den Niederlanden erlitten Verletzungen und mussten von Rettungskräften versorgt werden. Zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ berichtet.

Am Mittwochabend gegen 23.40 Uhr sollen die beiden Touristen an der Ecke Pannierstraße/Weserstraße auf Fahrrädern unterwegs gewesen sein. Dort wurden sie von drei Männern auf E-Scootern überholt und ohne ersichtlichen Grund bespuckt. Als die Angegriffenen sich beschwerten, kehrten die drei Männer um. Einer rammte einen der Fahrradfahrer, sodass dieser zu Boden ging. Am Boden liegend schlug ihm der Mann mit der Faust ins Gesicht.

Als der zweite Tourist seinem Bekannten zu Hilfe eilen wollte, wurde er mit einem E-Scooter beworfen und erlitt Verletzungen an Hand und Bein. Die Polizei bestätigte außerdem, dass die Angreifer die beiden Männer als „Scheiß Juden“ und deren Mütter als „Schlampen“ beleidigten. Anschließend flüchteten die Täter.

Was den antisemitischen Angriff auslöste, ist bisher ungeklärt. Die beiden Angegriffenen hätten keine Kleidung getragen, die sich offenkundig einem Glauben zuordnen ließe, sie hätten weder Hebräisch gesprochen noch eine Kippa getragen, so die Polizeisprecherin.

Laut Zeugenangaben waren die drei Angreifer zwischen 20 und 25 Jahre alt. Sie hatten kurze, schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Der polizeiliche Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.