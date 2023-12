Antisemitismusvorwurf gegen Berliner Club Zenner lädt jüdische Party ab – und entschuldigt sich

Der Berliner Club Zenner im Treptower Park hat sich nach Antisemitismusvorwürfen bei der jüdischen Techno-Partyreihe „Karneval de Purim“ entschuldigt und seine Entscheidung, keine Veranstaltung der Gruppe in den eigenen Räumlichkeiten durchführen zu wollen, zurückgenommen.

„Wir möchten uns für die klar als antisemitisch zu bewertende Aussage in der Email unseres Mitarbeiters entschuldigen!“, teilte der Club in einem Statement mit. Es werde einen internen Aufarbeitungsprozess des Vorfalls geben.

Zugleich habe man den Veranstaltern angeboten, ihre Party „Karneval de Purim“ nun doch im Zenner stattfinden zu lassen. Den potenziellen Gewinn dieses Abends wolle man als Wiedergutmachung spenden.

Party-Crew wirft Zenner Antisemitismus vor

Das Geld solle in diesem Fall einer Beratungsstelle für Antisemitismusfälle und der Gruppe „Standing together“ zugutekommen, in der sich Israelis und Palästinenser gemeinsam für Frieden im Nahen Osten einsetzen. „Die Entscheidung, ob das Angebot angenommen wird, liegt natürlich allein bei dem Karneval de Purim-Team“, schrieben die Club-Betreiber.

Ich finde es unglaublich, dass ihr in der gegenwärtigen Lage einen jüdischen Karneval feiern wollt. Nichts Persönliches, aber nicht im Zenner. Aus der E-Mail eines Mitarbeiter des Clubs Zenner an die Veranstalter der jüdischen Techno-Party „Karneval de Purim“

Die Partyreihe findet jährlich anlässlich des jüdischen Karnevalsfestes am 6. und 7. März statt. Am Freitag hatten die Veranstalter auf ihren Social-Media-Kanälen eine Antwort des Zenner auf eine Anfrage, die Feier in den Räumlichkeiten im Treptower Park stattfinden zu lassen, veröffentlicht.

Ein Mitarbeiter des Zenner schreibt darin: „Ich finde es unglaublich, dass ihr in der gegenwärtigen Lage einen jüdischen Karneval feiern wollt. Nichts Persönliches, aber nicht im Zenner.“

In den sozialen Medien werteten viele diese Äußerungen als antisemitisch. „Das derzeitige politische Klima weckt alle Dämonen und lässt jene, die sich sonst als weltoffen und inklusiv präsentieren, ihr antisemitisches Selbst zeigen“, schrieb „Karneval de Purim“ selbst in einem Statement als Reaktion auf die Ablehnung. Es sei ein klarer Versuch, „Juden aus dem öffentlichen Leben zu vertreiben“.

Beim Zenner führte dies schnell zum Umdenken. Den Fehler räumte man ein. „Wir sehen hier unsere Verantwortung für das Handeln unseres Mitarbeiters und haben uns für eine begleitende Beratung entschieden, um den Vorfall verantwortungsvoll und nachhaltig aufzuarbeiten, Fehler zu erkennen und in Zukunft zu vermeiden“, schreiben die Clubbetreiber.

Vom Team hinter dem „Karneval de Purim“ gab es darauf bis Sonntagvormittag zunächst keine Reaktion.