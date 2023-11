Attacke an Berliner Tram-Haltestelle 47-Jähriger nach Streit in Prenzlauer Berg auf der Intensivstation

An einer Tram-Haltestelle im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg ist am Montagabend ein Mann niedergeschlagen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Verletzte kam demnach mit Kopfverletzungen im Krankenhaus auf eine Intensivstation.

Der 47-Jährige war laut Polizei in der Linie M8 mit einem Trio junger Männer in einen Streit geraten. Am S-Bahnhof Landsberger Allee stiegen die vier aufgebrachten Personen aus, woraufhin ein Mitglied der Dreiergruppe den Mann niederschlug. Die Männer flüchteten und ließen das bewusstlose Opfer zurück.