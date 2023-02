Attacke in Berlin-Friedrichshain Männer bedrohen Café-Mitarbeiter schwulenfeindlich

Zwei Unbekannte haben am Montagmittag die Mitarbeiter eines Cafés an der Neuen Bahnhofstraße in Friedrichshain bedroht. Das teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit.

Zunächst hatte einer der Männer von außen gegen die Eingangstür des Lokals getreten. Danach verschwand das Duo. Wenig später kehrte es zurück. Der Tür-Treter riss die Regenbogenfahne ab, die neben der Tür hing.

Als ein 42-jähriger Café-Mitarbeiter daraufhin hinausging, beleidigten ihn die beiden Tatverdächtigen homophob. Außerdem bedrohten sie ihn. Ein weiterer Mitarbeiter (49) wurde ebenfalls homophob beleidigt und bedroht.

Die beiden Tatverdächtigen flohen in Richtung Sonntagstraße. (Tsp)

