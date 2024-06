Auch das Wetter spielt mit Berliner Fanzone wird für Deutschland-Spiel erweitert

Die Fanzone vor dem Brandenburger Tor wird zum dritten und letzten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft erweitert. Sie geht dann bis zur Bellevueallee.

Man rechne am Sonntag zum Spiel gegen die Schweiz (21 Uhr/ARD/Magenta TV) mit einem deutlich größeren Andrang, teilte der Veranstalter Kulturprojekte Berlin mit. Darum werde erstmals die Erweiterung der Fanzone auf der Straße des 17. Juni genutzt, die sich dann bis zur Bellevueallee erstrecke.

Dadurch können laut Veranstalter insgesamt 70.000 Menschen das Spiel auf den Fanzonen vor dem Brandenburger Tor und dem Reichstagsgebäude verfolgen.

Während auf dem Areal am Reichstag alle Spiele der EM übertragen werden, ist dies auf der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor nur der Fall, wenn Deutschland spielt oder es Spiele im Olympiastadion gibt.

Neben den Fans ist wohl auch das Wetter der deutschen Mannschaft gewogen: Während am Sonnabend örtlich Starkregen fällt, dürfte es am Sonntag beim Public Viewing zum Spiel trocken bleiben. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Nachmittags lockert es von Westen nach Osten zunehmend auf und der Regen stoppt. Die Temperaturen erreichen 21 bis 24 Grad.

Am Sonntag scheint die Sonne, zwischendurch ziehen Wolken auf – regnen soll es aber nicht. Um das Public Viewing zum letzten Gruppenspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz (21 Uhr) müsse man sich - mit Blick auf das Wetter - keine Gedanken machen. Die Temperaturen liegen bei 21 bis 24 Grad, im Berliner Raum um 23 Grad.

Am Freitag stand in den Fanzonen die Partie Polen gegen Österreich (1:3) an. Über den Tag verteilt besuchten laut Veranstalter rund 27.000 Menschen die Fanzonen – obwohl diese wegen drohenden Unwetters knapp zwei Stunden geschlossen war.

An einer Kontrollstelle an dem Areal auf der Straße zum 17. Juli kam es nach Polizeiangaben am Freitagabend zu gewaltvollen Szenen. Dabei wurden Einsatzkräfte und Fans verletzt, wie es hieß. Die Berliner Polizei wollte am Sonnabend weitere Details zum Einsatzgeschehen an dem Spieltag nennen. (dpa)