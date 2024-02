Auf einem Video wiedererkannt Inhaber eines Handy-Shops in Berlin-Neukölln setzt Einbrecher fest

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag in Berlin-Neukölln einen 31-jährigen Mann festgenommen. Er soll am Vormittag kurz nach 9 Uhr in der Karl-Marx-Straße in einen Handy-Shop eingebrochen sein. Sein Pech: Der Inhaber erkannte ihn auf Videos und in der Nähe des Geschäfts.

Der 25-jährige Geschäftsinhaber hatte die Polizei gerufen, nachdem der Hausmeister des Wohn- und Geschäftshauses, in dem sich der Laden im Erdgeschoss befindet, auf den Einbruch aufmerksam gemacht hatte.

Bei der Tat wurden ersten Erkenntnissen zufolge mehrere technische Geräte entwendet. Nur wenige Stunden danach wandte sich der Geschäftsinhaber erneut an die Polizei. Er hatte den mutmaßlichen Einbrecher auf Videoaufnahmen von der Tat erkannt, in der Nähe des Geschäfts wiederentdeckt und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten. Der Tatverdächtige hatte unter anderem einen Laptop bei sich, der aus dem Geschäft stammte.

Die Polizei brachte den 31-Jährigen, der sich unerlaubt in Deutschland aufhält, zur Identitätsfeststellung auf eine Polizeidienststelle. Anschließend wurde er der Kriminalpolizei übergeben.

Der Festgenommene behauptete, beim Festhalten durch den Geschäftsinhaber verletzt worden zu sein und wies ein Hämatom an einem Auge auf. Deshalb erstatteten die Polizeibeamten eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den Geschäftsinhaber. (Tsp)