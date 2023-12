Auf frischer Tat ertappt Berliner Polizei nimmt Einbrecher fest

In Berlin-Wedding hat die Polizei zwei Einbrecher am frühen Mittwochmorgen auf frischer Tat ertappt – und festgenommen. Sie befanden sich in der Nähe des Einbruchorts, wie die Polizei mitteilte.

Beamte in Zivil seien auf die beiden Männer gegen 3.40 Uhr aufmerksam geworden, als sich diese noch in der unmittelbaren Nähe eines Lokals aufhielten, in dem zuvor ein Einbruch stattgefunden hatte. Zu den Männern gehörten laut Polizei offenbar noch drei Komplizen.

Die Gruppe floh, als sich die Polizisten zu erkennen gaben. Drei der Tatverdächtigen konnten entkommen, einen 23- und einen 17-Jährigen nahmen die Beamten fest. Beide Verdächtigen sind polizeibekannt.

Nach Angaben der Polizei fanden sich auf dem Fluchtweg der Gruppe die Einbruchsutensilien. Die Ermittlungen, insbesondere zum Diebesgut, wurden aufgenommen.