Auf Holzschuhen in den Club Berliner DJ Honey Dijons neue Schuhkollektion

„From the beach to the club“ – Mit diesem Slogan kündigt die Schuhmarke Scholl ihre zweite Kollaboration mit der Berliner DJ Honey Dijon an. Die Partnerschaft wirkt auf den ersten Blick ungewöhnlich: Die Schuhmarke Scholl stand seit ihrer Gründung im frühen 20. Jahrhundert für orthopädisch-gesunde Treter und gilt als direkte Konkurrenz zu den Korklatschen von Birkenstock.

Mit Honey Dijon, die weltweit und vor allem in der Berliner Clubkultur eine DJ-Größe ist, möchte man offenbar ein neues Image kreieren. Und das nicht zum ersten Mal: Schon im Oktober 2022 konnte man sich über die Kollektion Dijons mit der Komfortschuh-Firma freuen.

Das blaue Schuhmodell, hier vorgeführt von Honey Dijon höchstselbst. © HFD x SCHOLL

Der Look: Keine weichen Latschen, sondern Absatzschuhe aus Holz mit Leder und Nieten. Für die kommende Frühlings- und Sommersaison gibt es dann die nächste „Capsule Kollektion“. Ins Auge stechen vor allem frische Farben wie auffälliges Blau oder Rot.

Denkt man darüber nach, scheint Scholl ja vielleicht sogar ganz gut für die Feier-Szene Berlins zu sein: Wer stundenlang durchtanzt, sollte auf die Gesundheit von Füßen, Beinen und Wirbelsäule achten. Nun geht das sogar mit schickem Beinkleid. Der Holzschuh, wird er bald die Tanzflächen der Stadt dominieren?

