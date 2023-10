Aus unbekannten Gründen gestürzt Verletzte Radfahrerin in Berliner Krankenhaus gestorben

Eine Radfahrerin, die Ende September in Berlin-Hellersdorf mit ihrem Rad gestützt war, ist am Sonntagnachmittag in einem Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Die 43-Jährige soll nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen am 30. September gegen 18 Uhr in der Hellersdorfer Straße unterwegs gewesen sein. In Höhe des U-Bahnhofs Kaulsdorf-Nord soll sie dann ohne Fremdeinwirkung aus bislang unbekannten Gründen gestürzt sein und sich dabei verletzt haben.

Rettungskräfte brachten sie dann in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen laufen. (Tsp)