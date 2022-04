Die Deutsche Post hat mitgeteilt, dass sie in einzelnen Stadtteilen Probleme bei der Zustellung hat. Zugleich wies der Konzern Vorwürfe zurück, Boten würden in einzelnen Berliner Ortsteilen „seit Monaten“ nur alle vier Tage Briefpost ausliefern. Ein Tagesspiegel-Leser aus dem Postleitzahlenbezirk 12163 (Ortsteil Steglitz) hatte der Redaktion seine anhaltende Probleme geschildert und sich darüber beklagt, dass er mitunter Mahnungen für Rechnungen zugeschickt bekomme, die er nie erhalten habe. Zusteller hätten ihm berichtet, in den Verteilerzentren läge „säckeweise Post herum“.

„Leider hatten und haben wir jüngst in unserem Zustellstützpunkt Steglitz einen sehr hohen, nicht vorhersehbaren Krankenstand, in dessen Folge wir nicht die gewohnte Qualität unserer Zustellung anbieten konnten und auch noch nicht vollumfänglich können“, sagte Post-Sprecher Hans-Christian Mennenga. „Das bedauern wir und dafür möchten wir uns entschuldigen.“ Das Betriebsmanagement arbeite „mit Hochdruck“ an Lösungen. Man bitte um Verständnis.

Laut Gesetz ist die Deutsche Post verpflichtet, an sechs Tagen die Woche Briefpost zuzustellen. Seit Jahren bemüht sich das Unternehmen um eine Gesetzesänderung und erhält dabei Unterstützung von der Monopolkommission, einem Beratergremium der Bundesregierung, und der FDP.

Die Grundversorgung mit Postdienstleistungen in Berlin und Brandenburg sei „nach wie vor auf hohem Niveau stabil“, urteilte der für Berlin verantwortliche Sprecher des Unternehmens. Aufgrund der Pandemie könne es jedoch derzeit in einzelnen Stadtteilen – wie in Steglitz – temporär zu geringfügigen Verzögerungen in den Betriebsabläufen kommen. „Die Auswirkungen für unsere Kunden sind jedoch in der Regel äußerst gering“, schrieb Mennenga weiter.

Mit dieser Aussage konfrontiert, erneuert der Leser aus Steglitz seinen Vorwurf und beteuert, Zusteller kämen nur alle vier Tage. Dies könnten auch die Nachbarn bestätigen.