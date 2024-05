Ausgerechnet Bananen So funktioniert der Kisten-Trick der Koks-Kartelle

Kiloweise Kokain in schnöden Bananenkisten – darauf stießen jüngst die Mitarbeiter von zehn Lidl-Filialen, sechs davon in Berlin, vier in Brandenburg. 223 Kilo Kokain wurden sichergestellt und am nächsten Tag von der Polizei verbrannt. Insgesamt sollen die am 25. April entdeckten Drogen einen Wert von bis zu 15 Millionen Euro gehabt haben. Doch wie landete das Kokain zwischen den Früchten? Und warum nutzen Kartelle diese Methode?

Die Idee ist nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) in Wiesbaden alles andere als neu: Die Methode werde „schon seit Jahrzehnten für Kokainlieferungen aus Südamerika nach Europa verwendet“, so BKA-Sprecher René Vorspohl. Und Benjamin Jendro, Sprecher der Polizeigewerkschaft GdP in Berlin, erklärt die Beliebtheit dieses Schmuggelwegs so: Obst werde in der Regel per Schiff transportiert und nicht per Flugzeug. Auf der Seeroute nach Europa könne man größere Mengen an Drogen transportieren.

Obst wird schneller transportiert als Textilien

Die Platzierung der Drogen in den Fruchtkisten erfolgt laut Albert Wagner, Sprecher der Generalzolldirektion in Bonn, „teilweise unmittelbar in den Bananenplantagen, aber auch in den Häfen, kurz bevor die Früchte nach Europa transportiert werden“. Dort werden die Drogen dann herausgeholt und verkauft, bis sie am Ende der Lieferkette beim Drogenkonsumenten landen.

Da verdienen viele mit, die einfach mal wegsehen. Benjamin Jendro, Sprecher der Polizeigewerkschaft GdP in Berlin

Einen weiteren Vorteil für die Kartelle biete die Verderblichkeit von Obst, sagt Jendro. Die führe dazu, dass Kisten üblicherweise nicht geöffnet und untersucht werden. Außerdem werden sie bei der Verschiffung priorisiert und landen so schneller am Zielort als beispielsweise Textilien. Zudem kommen viele der in Deutschland konsumierten Früchte ebenso wie das Kokain aus Südamerika, was sie zu einem naheliegenden Versteck macht.

Um die Drogen unbemerkt in die Obstkisten, aufs Schiff und dann zum geplanten Aufbewahrungsort in Deutschland zu bringen, werden laut Jendro häufig Hafenmitarbeiter bestochen: „Da verdienen viele mit, die einfach mal wegsehen.“ Das sei aber nicht immer nötig, denn oft würden die Kisten bereits gepackt von der Firma oder Plantage zum Hafen gebracht, ohne dass jemand sie öffnet und kontrolliert.

Für die Kontrolle am Ankunftshafen in Deutschland – in der Regel ist das der Hamburger Hafen – ist der deutsche Zoll zuständig. Doch der stößt an seine Grenzen, wie BKA-Sprecher Vorspohl erklärt: „Aus Kapazitätsgründen können nicht alle Container im Hafen geröntgt werden, sodass immer wieder Kokain erfolgreich beim Empfänger ankommt.“

Verlust des Kokains ist verschmerzbar

Dass das in diesem Fall anders war, kann Benjamin Jendro zufolge viele Gründe haben: Das Lieferketten-Netzwerk im Drogenhandel aufrechtzuerhalten, sei ein logistischer Aufwand. „Menschen machen Fehler und so kann eine Lieferung fehlgeleitet worden sein.“ Denkbar sei auch, dass die Händler das Kokain nicht planmäßig aus den Obstkisten entnehmen konnten, weil die Gefahr, entdeckt zu werden, zu hoch war.

Besonders problematisch sei es für die Banden nicht, dass Kokain verloren geht, wie jetzt im Lidl-Fall, meint Jendro. „Da wir seit einigen Jahren eine Kokainschwemme erleben, ist davon auszugehen, dass der Markt gigantisch hohe Summen abwirft – und die kriminellen Banden derartige Verluste in Kauf nehmen.“ Der Verlust der sichergestellten 223 Kilo Kokain sei daher „bei Beachtung des möglichen Umsatzes verschmerzbar“.

Dass die Verantwortlichen in diesem Fall gefasst werden, hält BKA-Sprecher Vorspohl nicht für besonders wahrscheinlich: „Ohne weitere Hinweise ist die Identifizierung der Verantwortlichen voraussichtlich mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden.“ Derselben Ansicht ist GdP-Mann Jendro. „Wir reden über eine Blackbox.“ Im Kokainhandel agiere ein internationales Netzwerk.

Aus wessen Anbau das Kokain aus den zehn Lidl-Filialen stammt, sei zwar kaum zweifelsfrei zu bestimmen. Es könne aber passieren, „dass über länderübergreifende Ermittlungsarbeit Erfolge erzielt und Kartelle ausgehoben werden, zumindest auf einzelnen Ebenen“. Ganz umsonst ist die Suche nach den Kokainschmugglern also doch nicht.