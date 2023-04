Auto gerät in Gegenverkehr 84-Jährige in Lebensgefahr nach schwerem Unfall auf Berliner Heerstraße

Bei einem Unfall auf der Heerstraße in Berlin-Spandau sind am frühen Montagnachmittag vier Menschen verletzt worden, eine 84-Jährige schwebt derzeit in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Dienstag auf Nachfrage mit.

Den Angaben nach war ein 29-Jähriger gegen 13.15 Uhr auf der Heerstraße stadtauswärts unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dabei touchierte er den linken hinteren Bereich eines ihm entgegenkommenden Autos, woraufhin sich dessen hinterer Reifen löste. Der Reifen flog auf einen anderen Pkw, der ebenfalls stadtauswärts fuhr, dessen Fahrer wurde leicht verletzt.

Anschließend stieß der Unfallverursacher mit einem vierten Auto zusammen, in dem ein 84-jähriges Pärchen saß. Der 29-Jährige sowie die beiden Senioren wurden verletzt, die 84-Jährige lebensgefährlich.

Zunächst hieß es, ein Auto habe Feuer gefangen. Das konnte die Polizei am Dienstag nicht bestätigen.

Die Heerstraße war zwischen Pichelsdorfer Straße und Brandensteinweg über Stunden gesperrt. Ein Polizeisprecher sagte dem Tagesspiegel am Montagabend, die Sperre sei um 17.17 Uhr aufgehoben worden.

Nach Angaben der BVG waren zudem die Buslinien M49, X34 und X49 zwischen S-Bahnhof Heerstraße und Alt-Pichelsdorf infolge des Unfalls zwischenzeitlich unterbrochen. (Tsp)

