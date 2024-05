Fahrer muss Gefahrenbremsung machen Acht Menschen bei Bus-Unfall in Berlin-Spandau verletzt

In Berlin-Spandau sind bei einem Unfall am Dienstagmorgen sieben Fahrgäste und der Fahrer eines Linienbusses verletzt worden. Das bestätigte die Berliner Feuerwehr dem Tagesspiegel am Nachmittag. Zuerst berichtete der RBB.

Der Bus musste einem Sprecher der Feuerwehr zufolge verkehrsbedingt eine Gefahrenbremsung auf dem Altstädter Ring machen. Dabei stürzten acht Personen in dem Bus und wurden dabei verletzt – zwei von ihnen schwer.

Nach Angaben der Polizei wollte eine 53-jährige Autofahrerin gegen 8.35 Uhr vom Altstädter Ring in die Moritzstraße einbiegen, ohne dabei auf den Linienbus auf der Busspur zu achten. Der 46-jährige Busfahrer bremste sofort, dennoch kam es zum Zusammenstoß.

Der Busfahrer und fünf Frauen im Alter zwischen 33 und 85 Jahren wurden in Krankenhäusern ambulant behandelt. Zwei Frauen wurden stationär im Krankenhaus aufgenommen: Eine 37-Jährige hatte Beinverletzungen erlitten, eine 41-Jährige Fuß-, Hüft- und Kopfverletzungen. (Tsp, dpa)

