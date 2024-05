Autofahrerin erlitt Schock Biker bei Unfall in Berlin schwer verletzt

In Oberschöneweide ist am Montag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll eine 36-jährige Frau mit ihrem Pkw die Rummelsburger Straße in Richtung Lichtenberg befahren haben. Auf Höhe der Einmündung zur Mentelinstraße wollte die Autofahrerin verbotswidrig wenden und stieß dabei mit einem 30-jährigen Motorradfahrer zusammen, der links neben ihr in gleicher Richtung unterwegs war.

Bezirke-Newsletter: Treptow-Köpenick Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Der Motorradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen am Becken und Rücken zu. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls von Rettungskräften in eine Klinik gebracht, die sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Rummelsburger Straße etwa eine Stunde lang gesperrt. (Tsp)