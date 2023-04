Autofreier Tag in Berlin Mehr Platz für temporäre Spielstraßen

Autofreies Berlin. Na ja, zumindest ein wenig. Die Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr ruft jedenfalls 2023 zum vierten Mal zur Teilnahme am „Internationalen Autofreien Tag“ auf. Am 22. September wird Berlin erneut einen fahrscheinlosen Tag im öffentlichen Nahverkehr anbieten – dann dürfen sämtliche Busse und Bahnen im Tarifbereich Berlin AB kostenfrei und ohne Fahrschein genutzt werden.

Zugleich ist der „Autofreie Tag“ in Berlin wieder ein Tag der Spiel- und Nachbarschaftsstraßen. In der Zeit von 15 bis 19 Uhr werden Straßenabschnitte im Nebenstraßennetz für Spiel und Spaß, Kreidemalen, Kuchenessen, Zusammensitzen oder andere gemeinsame Aktivitäten freigegeben und für den Auto- und Radverkehr gesperrt.

Der „Autofreie Tag“ soll einen Impuls zu setzen, um über Mobilität zu sprechen, die nicht an den privaten PKW gebunden ist und Alternativen anzubieten. In Berlin gibt es zahlreiche Nachbarschafts-Initiativen, die den Straßenraum mit eigenen Aktionen erobern wollen – für Kinder und Erwachsene. Im vergangenen Jahr gab es am 22. September insgesamt 37 temporäre Spiel- und Nachbarschaftsstraßen, verteilt über alle zwölf Bezirke. Statt Autoverkehr gab es fröhlich Nutzung: Rollschuhe, Kreide, Laufrad, Fe­derball, aber auch Klappstuhl und Kaffee.

235 Spielstraßen-Aktionen gab es 2022

Im Jahr 2019 wurde die erste temporäre Spielstraße in Berlin in der Kreuzberger Böckhstraße eingerichtet. Seitdem ist viel passiert. Insgesamt gab es 2022 berlinweit 235 Spielstraßen-Aktionen in 54 verschiedenen Straßen und allen zwölf Bezirken. In Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Neukölln, Pankow und Tempelhof-Schöneberg bespielen insgesamt 20 Initiativen ihre Straße regelmäßig, variierend von zwei bis 26 Terminen im Jahr. Zehn dieser Straßen sind mit fest installierter Beschilderung verstetigt. Besonders erfolgreich ist die Spielstraßen-Initiative Anzengruber Straße in Neukölln: Sie gewann vor kurzem den „Deutschen Nachbarschaftspreis“ in der Kategorie „öffentlicher Raum“.

Die Senatsverwaltung hat im vergangenen Jahr einen „Leitfaden zur Einrichtung temporärer Spielstraßen in Berlin“ herausgegeben. Er richtet sich sowohl an Initiativen als auch an die Bezirke und gibt Hilfestellung bei der Beantragung, Genehmigung und Umsetzung von temporären Spielstraßen. Im Landeshaushalt sind zudem jährlich 50.000 Euro für solche Aktionen eingeplant. Davon unterstützt die Senatsverwaltung Initiativen sowohl organisatorisch als auch ganz konkret mit Info- und Spielmaterial, wie Wimpelketten, Schaumstoffbällen und bunter Straßenkreide.

„In den vergangenen drei Jahren haben wir viel erreicht“, sagt Gabi Jung vom Umweltverband BUND Berlin, als Sprecherin des Bündnis Temporäre Spielstraßen mit Hinweis auf den Leitfaden des Senats: „Wir hoffen, dass nun auch endlich alle Bezirke mitziehen und Spielstraßeninitiativen unterstützen.“ Im Bündnis Temporäre Spielstraßen sind unter anderem der Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden, das Deutsche Kinderhilfswerk, der Bund Berlin und der Verkehrsclub Deutschland zusammengeschlossen.

Haben Sie oder Ihre Initiative Interesse am Spielstraßen-Projekt oder wollen am „Autofreien Tag“ eine temporäre Spielstraße einrichten? In diesem Monat startet die neue Spielstraßen-Saison, unter anderem mit der Böckhstraße in Kreuzberg (Mittwoch, 12. April, ab 14 Uhr) und der Schöneberger Steinmetzstraße (Freitag, 14. April, ab 15 Uhr) Mehr erfahren können Sie beim Bündnistreffen am 25. April, ab 17.30 Uhr, beim Daks in der Crellestraße 19/20, 10827 Berlin-Schöneberg. Eine Übersicht aller Berliner Spielstraßen und mehr Informationen gibt es hier.

