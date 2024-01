Bauernproteste, gesperrter S-Bahn-Tunnel, erster Schultag Am Montag könnte es im Berliner Verkehr chaotisch werden

Am Montag droht auf den Straßen von Teilen Berlins ein Verkehrchaos. Es ballt sich eine brisante Mixtur: Bauernproteste, Nord-Süd-Tunnel für die S-Bahn gesperrt, erster Schultag, schlechte Witterungsbedingungen, die verhindern, dass Menschen aufs Fahrrad umsteigen. Wir haben eine Übersicht der Einschränkungen zusammengestellt.

Bauernproteste

Im Zentrum wird die Straße des 17. Juni bereits am Sonntag um 17 Uhr zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor in beide Richtungen gesperrt. Am Montag werden dort Landwirte mit Traktoren gegen Subventionskürzungen der Bundesregierung protestieren. Angemeldet sind 300 Bauern. Es ist aber unklar, wie viele Traktoren tatsächlich kommen werden. Laut Polizei ist keine Sternfahrt oder ähnliches geplant. Spätestens am Montag um 22 Uhr soll die Sperrung beendet werden.

Allerdings werden die Traktoren auf dem Weg zum 17. Juni bereits den Verkehr beeinträchtigen. Mit zeitlichen Verzögerungen muss gerechnet werden.

Bauern protestieren gegen Kürzungen. © dpa/Christoph Schmidt

Von 12.30 Uhr an wollen 15 verkleidete Menschen auf der Straße Ecke Behrenstraße/Ebertstraße, bis 19 Uhr demonstrieren. Ihr Protest richtet sich gegen die Politik der Ampel, wobei aus der Anmeldung nicht klar hervorgeht, um welches konkrete Thema es sich handelt.

Nord-Süd-Tunnel

Der Nord-Süd-Tunnel der S-Bahn ist seit Freitagabend bis 16. Februar für insgesamt sechs Wochen gesperrt. Gearbeitet wird in zwei Bauabschnitten. Betroffen davon sind die Linien S1, S2, S25 und S26. Die BVG setzt auf den betroffenen Strecken Ersatzbusse ein. Allerdings ist damit zu rechnen, dass partiell der Ersatzverkehr durch die Demonstration der Bauern beeinträchtigt wird.

Während des ersten Bauabschnitts (bis 27. Januar, 22 Uhr) ist die Strecke zwischen Südkreuz/Yorckstraße (Großgörschenstraße) und Nordbahnhof gesperrt. Es gibt zwei Ersatzverkehr-Buslinien.

Buslinie S1A: Südkreuz - Schöneberg - Bushaltestelle Richard-von-Weizsäcker Platz (Halt für S-Bf Julius-Leber-Brücke) - Yorckstraße - Anhalter Bahnhof - Potsdamer Platz/Voßstraße - Bushaltestelle Behrenstraße/Wilhelmstraße (Halt für S-Bf Brandenburger Tor) - Friedrichstraße (Reichstagufer).

Buslinie S1B: Friedrichstraße (Am Weidendamm) - Oranienburger Straße (Tucholskystraße) - U-Bf Rosenthaler Platz (Zusatzhalt) - Nordbahnhof.

Der zweite Bauabschnitt beginnt am 27. Januar um 22 Uhr und dauert bis zum 17. Februar, 22 Uhr. Gesperrt ist dann der Abschnitt zwischen Südkreuz/Yorckstraße (Großgörschenstraße) und Gesundbrunnen. Auch hier wird es einen Ersatzverkehr mit Bussen geben.

Buslinie S1A: Südkreuz - Schöneberg - Bushaltestelle Richard-von-Weizsäcker Platz (Halt für S-Bf Julius-Leber-Brücke) - Yorckstraße - Anhalter Bahnhof - Potsdamer Platz/Voßstraße - Bushaltestelle Behrenstraße/Wilhelmstraße (Halt für S-Bf Brandenburger Tor) - Friedrichstraße (Reichstagufer).

Buslinie S1B: Friedrichstraße (Am Weidendamm) - Oranienburger Straße (Tucholskystraße) - U-Bf Rosenthaler Platz (Zusatzhalt) - Nordbahnhof.

Die BVG empfiehlt Fahrgästen für die Umfahrung der Strecke zwischen Südkreuz/Schöneberg und Gesundbrunnen die Ringbahn-Linien S41 und S42 sowie die über den westlichen Ring verlängerte S45 und S46 nutzen. Zwischen Südkreuz - Potsdamer Platz - Berlin Hbf (tief) - Gesundbrunnen können auch RE3 oder RE5 genutzt werden. Für Fahrgäste aus Bernau, Buch und Karow bieten sich im zweiten Bauabschnitt mit der bis Ostkreuz verlängerten S2 weitere alternative Fahrt- und Umsteigemöglichkeiten.

U-Bahn

Der Zugverkehr der U-Bahnlinien U1 und U3 ist bis 25. April abends unterbrochen. Grund sind Bauarbeiten am Tunnel. Jeweils ab 22 Uhr bis Betriebsschluss fahren von Sonntag bis Donnerstag keine Züge zum Gleisdreieck aus jeweils entgegengesetzter Richtung. Die betroffenen Haltestellen:

U1: Die U-Bahn fährt ab 22 Uhr nur noch zwischen Warschauer Straße und Gleisdreieck. Die Haltestellen bis Uhlandstraße fallen aus.

U3: Die U3 fährt von Krumme Lanke bis Gleisdreieck - hier fallen ab 22 Uhr die Haltestellen zwischen Gleisdreieck und Warschauer Straße aus.

Da am Montag nach den Ferien wieder die Schule beginnt, ist auch deshalb mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Wer kann sollte, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umstiegen.

Immerhin gibt es auch eine gute Nachricht: Bis jetzt ist nicht bekannt, das sich Klimaaktivisten am Montag auf einer Straße festkleben wollen.