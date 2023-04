Baustart für Berliner Kiezblock Maßnahmen gegen Durchgangsverkehr in Weißensee

Im Komponistenviertel in Weißensee soll der Durchgangsverkehr bekanntermaßen durch die Einrichtung eines „Kiezblocks“ ausgebremst werden. Nach mehreren Verschiebungen soll die Einrichtung nun tatsächlich erfolgen. „Ein Bauunternehmen wurde kürzlich beauftragt und wird in den nächsten Wochen den Kiezblock umsetzen“, erklärt die zuständige Bezirksstadträtin Rona Tietje (SPD). Die Fertigstellung soll „voraussichtlich bis Ende Mai“ erfolgen.

Zum Kiezblock gehören verkehrsberuhigende Maßnahmen – so soll ein Einbahnstraßen-System das Durchfahren mit Autos verhindern. Sollte das nicht ausreichen, plant das Bezirksamt den Einbau von Diagonalsperren. Der Baustart sollte bereits im Sommer 2022 erfolgen, wurde wegen Personalmangels aber mehrfach verschoben. Nun stehe dem nichts mehr im Weg, so Tietje: "Rechtzeitig vor der Umsetzung wird eine entsprechende Information aller Haushalte mittels Informationsflyer und Aushängen erfolgen."

Als erste Maßnahme hat das Bezirksamt bereits neue „Kiezbäume“ pflanzen lassen. Die Bezirksstadträtinnen Tietje und Manuela Anders-Granitzki (CDU) griffen dabei am Mittwoch an der Meyerbeer-/Ecke Mahlerstraße selbst zum Spaten.

Die elf Bäume sollen laut Bezirksamt die Aufenthaltsqualität steigern und das Kiezklima verbessern. Der Wunsch nach mehr Grünflächen im Viertel sei von vielen Anwohnern im Rahmen der Planung geäußert worden.

Der Kiezblock am Arnimplatz in Prenzlauer Berg befindet sich nach Angaben des Bezirks weiterhin in der Planungsphase. Das Verkehrskonzept solle in Kürze der Öffentlichkeit vorgestellt werden, so Tietje. "Die Veranstaltung soll nach derzeitigem Stand noch vor Beginn der Sommerferien, voraussichtlich im Juni, stattfinden."

Nach der Entscheidung der Gemeinde für den Neubau der Khadija-Moschee in Heinersdorf im Jahr 2006, den ersten im Osten Berlins nach der Wende, hatte es massive Vorbehalte seitens der Nachbarschaft gegeben. Es hatte sich sogar eine Bürgerinitiative gegründet, mit der es dann immer wieder Gespräche und Vermittlungsversuche gab. Mit Erfolg. Denn nachdem die Moschee im Jahre 2008 noch unter dem Schutz von Hunderten Polizisten eröffnet wurde, ist die Gemeinde, die rund 600 Berliner Mitglieder zählt, nun in ihrer Existenz längst nicht nur unbehelligt, sondern allseits respektiert. Unsere Autorin hat sie für unsere Newsletter-Rubrik „Nachbarschaft" zum abendlichen Iftar, dem Fastenbrechen im Ramadan besucht.

