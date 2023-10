Bei „zu großen Sicherheitsrisiken“ „Letzte Generation“ kann sich Protest-Pause in Berlin vorstellen

Die „Letzte Generation“ signalisiert Kooperationsbereitschaft, ihre Proteste zeitweise zu unterbrechen. Das sagte Sprecherin Lea-Maria Rhein in einem Interview, das am Freitag in dem Podcast „Jung in der Gesellschaft“ auf Spotify und beim Tagesspiegel erscheint. „Wenn es zu große Sicherheitsrisiken gibt und das mit der Polizei abgesprochen ist, sind wir bereit, diese Proteste für eine bestimmte Zeit auszusetzen“, sagte die Klimaaktivistin.

Angesichts der akuten Bedrohung durch den „Klimakollaps“ seien die Straßenblockaden und Demonstrationszüge in diesen Tagen trotzdem „super angemessen“, betonte Rhein. „Wir brauchen diese Proteste gerade.“

Kai Wegner: „Letzte Generation“ bindet Einsatzkräfte

Die Sprecherin des Berliner Senats, Christine Richter, hatte die „Letzte Generation“ am Dienstag als „Sicherheitsrisiko für unsere Stadt“ bezeichnet. Zuvor hatten die Klimaaktivisten die Weltzeituhr am Alexanderplatz mit Farbe besprüht.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) warfen der Klimagruppe vor, mit ihren Aktionen den Schutz jüdischen und israelischen Lebens zu gefährden. Seit dem terroristischen Angriff des Hamas auf Israel sei die Polizei Tag und Nacht im Einsatz. Die „Letzte Generation“ binde Polizeikräfte, die gerade dringend benötigt würden.

Lea-Maria Rhein wies diese Vorwürfe zurück und erklärte: „Solange die Gesprächsbereitschaft der Bundesregierung nicht da ist, werden wir unsere Proteste fortführen.“ Wenn die Politik anerkenne, dass sich die Welt in einer „Notlage“ befinde, „sind wir weg von der Straße“, sagte Rhein. „Wir würden uns freuen, wenn wir die Proteste nicht mehr machen müssten, aber es ist notwendig gerade“, verteidigte sie die Klimaschutzgruppe.