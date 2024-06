Benefiz-Operngala im Konzerthaus Berlin Stiftung sammelt 1,65 Millionen Euro für die Ukraine

Im Rahmen der Benefiz-Operngala „Rebuild Ukraine“ haben die Veranstalter insgesamt 1,65 Millionen Euro gesammelt. Das teilte die Harald Christ Stiftung für Demokratie und Vielfalt am Mittwoch mit.

Der Großteil der Summe wurde mit einer Million Euro am Veranstaltungsabend am 19. April im Konzerthaus Berlin gesammelt. Weitere 650.000 Euro wurden im Nachgang gespendet.

Die Schirmherrschaft der Benefiz-Veranstaltung übernahm EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU). Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner und der Botschafter der Ukraine, Oleksii Makeiev, waren die Co-Schirmherren.

Eine Million Euro wurden bereits am Abend in Form eines symbolischen Checks an die Initiative #WeAreAllUkrainians vom Ex-Profiboxer Wladimir Klitschko übergeben. Die Kampagne setzt sich unter anderem für den Wiederaufbau von Gemeinschaftszentren und der psychologischen Betreuung von Kindern im Kriegsgebiet ein.

Mehr als 600.000 Euro fließen in DAAD-Programm

Der zweite Spendenteil geht an das Förderprogramm „Ukraine digital: Studienerfolg in Krisenzeiten sichern“ des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). Das Programm unterstützt ukrainische Universitäten bei der Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs, damit Studierende trotz des Krieges ihr Studium beenden können.

Das Förderprogramm könne mit der Spendensumme laut dem Generalsekretär des DAAD, Dr. Kai Sicks, über das Jahresende hinaus finanziert werden. Der DAAD ist nach eigenen Angaben die weltweit größte Förderorganisation für den internationalen Austausch zwischen Studierenden und Wissenschaftlern.

Stifter und Stiftungsvorstand Harald Christ resümierte für den Abend ein „enormes Echo“. Die Unterstützung der Ukraine ist dem Unternehmer und FDP-Politiker zufolge „eine gesellschaftliche Mammutaufgabe für Generationen“ und brauche die solidarische Hilfe der Unterstützer.