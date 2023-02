Beraubt und auf Tram-Gleise geschubst Berliner Polizei sucht Tatverdächtigen nach Überfall

Nach einem Raubüberfall am 12. November 2021 fahndete die Polizei Berlin mit Fotos aus mehreren Überwachungskameras der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) nach Tatverdächtigen. Einer der beiden Tatverdächtigen, ein damals 18-Jähriger, konnte nach der Veröffentlichung einer Fahndung am Dienstag namhaft gemacht werden. Nach seinem Komplizen wird weiterhin gesucht.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Jugendlichen oder jungen Mann und kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat beobachtet und kann weitere Angaben dazu machen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu dem Abgebildeten geben?

Der unbekannte Tatverdächtige trug einen rötlichen Pullover, darüber eine schwarze Weste. © BVG/Polizei Berlin

Die zwei mutmaßlichen Täter sollen gemeinsam mit weiteren Unbekannten zwei Jugendliche geschlagen und einen der beiden beraubt haben, wie die Polizei mitteilte.

Am Tattag sollen der beraubte 16-Jährige und sein ebenfalls 16-jähriger Begleiter gegen 21.45 Uhr einen Weihnachtsmarkt vor einem Möbelhaus an der Landsberger Allee in Lichtenberg verlassen haben. Die beiden seien in Richtung einer Straßenbahnhaltestelle gelaufen, eine größere Gruppe Jugendlicher habe sie verfolgt.

Mit Messer und Elektroschocker bedroht

An der Tram-Haltestelle der Linie M17 an der Kreuzung Rhinstraße/Landsberger Allee habe die Gruppe laut Polizeiangaben die zwei 16-Jährigen umzingelt. Ein Jugendlicher aus der Gruppe habe einen der beiden aufgefordert, seine Tasche und Mütze abzugeben. Als dieser sich weigerte, bedrohte ein anderer Jugendlicher aus der Gruppe ihn mit einem Messer.

Ein weiterer Tatverdächtiger aus der Gruppe bedrohte ihn mit einem Elektroschocker, ein dritter riss die Tasche des 16-Jährigen an sich. Der Jugendliche mit dem Messer soll dann den beraubten 16-Jährigen aufgefordert haben, auch seine Jacke herauszugeben. Dieser weigerte sich erneut.

Der Unbekannte trug ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz. © BVG/Polizei Berlin

Daraufhin habe die Gruppe von Tatverdächtigen begonnen, den 16-Jährigen umherzustoßen, zu treten und ihm die Jacke auszuziehen. Der 16-jährige Begleiter habe dann versucht, seinem Freund zu helfen. Daraufhin habe der Jugendliche mit dem Elektroschocker ihn angegriffen, der junge Mann taumelte zurück und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Er habe dann erneut versucht, seinem Freund zu helfen, wurde wieder mit dem Elektroschocker attackiert und stürzte erneut. Noch am Boden rief er die Polizei. Einer der Tatverdächtigen habe ihm dann gegen den Kopf getreten. Andere Jugendliche aus der Gruppe sollen währenddessen dem beraubten 16-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Zusätzlich habe der Beraubte dann einen Tritt verpasst bekommen und sei auf die Tram-Gleise gestürzt, als gerade eine Straßenbahn heranfuhr. Die Tatverdächtigen sollen den 16-Jährigen dann zwar von den Gleisen gezogen, ihm aber dabei seine Mütze entrissen haben. Daraufhin ergriff die Tätergruppe die Flucht, einige der Tatverdächtigen stiegen in die Straßenbahn ein. Die zwei 16-Jährigen erlitten bei dem Angriff Verletzungen im Gesicht und am Rumpf. (Tsp)

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Bulgarischen Straße 55 in 12435 Berlin-Plänterwald unter der Rufnummer (030) 4664-373222, per Internetwache oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Zur Startseite