Große Güte, wie gut riecht's denn hier? Das ICC in Berlin-Charlottenburg ist eigentlich ein Grusel-Ort, unheimlich und doch faszinierend. Beginnen wir unseren kleinen Spaziergang im nass-grauen Niemandsland: am S-Bahnhof Westkreuz.

Dieser Bahnhof, der seit 25 Jahren kein richtiges Bahnhofsgebäude, sondern nur noch eine Holzbrücke als Zugang hat, liegt einsam im Schatten des ICC - zwischen stillen Kleingärten, tosender A100, stillgelegter Autobahnauffahrt und dem dösenden ICC.

Zum Messedamm hinauf geht's durch einen langen Fußgänger-Tunnel unterm ICC durch: "Hallo, ist hier jemand?" Die Radwege: leer. Logo, hier wohnt ja auch niemand.

Das Kongresscentrum war mal das heißeste Ding der Stadt, ein gewaltiger Bau, mit dem heute niemand mehr was anfangen kann. Vorbei geht es durch den Nieselregen an endlos-grauen Wänden, links neun Fahrspuren, rechts das verwaiste Tor zur "Betriebsfeuerwehr der Messe". Der Taxi-Stand im Untergrund: abgesperrt und schon lange nicht mehr in Betrieb. "Hallo, Hallo?"

Der Wind peitscht den Regen ins Gesicht und in den Nacken, hinab geht es in die Tiefe, um auf die andere Straßenseite zu kommen - durch Berlins Grusel-Tunnel unterm ICC. Doch dann die Überraschung: Kein Urin, kein Müll, sondern angenehm-frischer Duft! Parfum, Seife, so was halt. Und wäre es hier unten noch wärmer, fast könnte man angesichts der Fliesen an ein Wellness-Spa denken, sogar Musik ist hier unten geplant und ...

... da schiebt sich die Putzmaschine dazwischen, die den Boden einseift. Stimmt, am Freitag beginnt die "Grüne Woche". Berlin macht sich hübsch - sogar seine grässlichsten Ecken.

Wir befinden uns hier unter der A100. Die Straße führt versteckt zum Bahnhof Westkreuz. Foto: Doris Spiekermann-Klaas TSP

Da, ein Radfahrer! Meistens ist hier: niemand. Links der lange Tunnel hoch zum Messedamm. Rechts die Fahrbahn. Foto: Doris Spiekermann-Klass

Da war er noch offen: Hier die unterirdische Vorfahrt, wo früher die Taxis warteten. Foto: André Görke

Hier kommt man raus, wenn man am Bahnhof Westkreuz aus- und nicht nur umsteigt. Hinten das ICC und der Funkturm. Foto: Doris Spiekermann-Klass

Gruselig? Viele nutzen den Tunnel zum ZOB gar nicht, sondern nutzen eine Ampel, die sich oben befindet. Foto: imago/Jürgen Ritter

Markenzeichen: die Fliesen in grellen Farben. Foto: Imago/lem

Und oben tost der Verkehr ... hier geht es zum ZOB. Foto: Doris Spiekermann-Klaas

Freie Parkplätze, irre! Foto: Kai-Uwe Heinrich

Und hier noch ein paar weitere Bilder aus der Vergangenheit. Foto: Kai-Uwe Heinrich

... muss man erst einmal hier durch. Diese Pisten unterm ICC sind Taxifahrern natürlich ein Begriff, weil sie einst eine super... Foto: André Görke

Nebenan befindet sich das Parkhaus, das merkwürdig leer ist (wobei ja auch die Zufahrt gut versteckt liegen). Eine prima Kulisse... Foto: André Görke