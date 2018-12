Das Ringen um 700 Wohnungen in der Karl-Marx-Allee ist am Mittwochabend in eine weitere Runde gegangen. Noch ist keine endgültige Lösung gefunden, Senat und Bezirk haben sich aber auf verschiedene Varianten geeinigt, wie der Verkauf an den Konzern Deutsche Wohnen verhindert werden könnte.

Bei dem Treffen zwischen Finanzstaatssekretärin Margaretha Sudhof (SPD), Baustaatssekretär Sebastian Scheel (Linke) und dem Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), wurde folgendes Vorgehen beschlossen: Mieter, die selbst das Vorkaufsrecht für ihre Wohnung ausüben wollen, sollen dabei von der Investitionsbank Berlin (IBB) unterstützt werden. Die genauen Modalitäten werden jetzt von der Senatsverwaltung für Finanzen und der IBB ausgearbeitet.

Ein großer Teil der Betroffenen - Schmidt geht von 90 Prozent der Mieter aus - wird sich den Wohnungskauf voraussichtlich aber nicht leisten können oder wollen. Der Baustadtrat setzt deshalb auf Rekommunalisierung und würde die Wohnungen gern vom Land kaufen lassen. Das Problem: 620 der 700 Wohnungen liegen nicht im Milieuschutzgebiet, das bezirkliche Vorkaufsrecht ist deshalb nicht nutzbar.

Schmidt hat ein Modell vorgeschlagen, mit dem Mieter ihre Wohnungen stellvertretend für das Land erwerben. Über einen Treuhandvertrag mit einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft würden ihnen bestimmte Rechte und Pflichten übertragen. Schließlich würden die Bewohner ihr Vorkaufsrecht an die Wohnungsbaugesellschaft abtreten.

Gutachten soll zwei Varianten eines Treuhandmodells prüfen

Zwei Varianten dieses Treuhandmodells würden nun juristisch geprüft, sagte Katrin Dietl, Sprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, dem Tagesspiegel am Donnerstag. Dabei geht es um die Frage, ob die Mieter die Wohnungen direkt an die Wohnungsbaugesellschaft abtreten oder zunächst selbst in den Kaufvertrag einsteigen und ein zweiter Vertrag die Übertragung regelt.

"Das Gespräch war sehr konstruktiv", sagte Florian Schmidt am Morgen. "Unser gemeinsames Ziel ist, die Mieter zu schützen und eine dauerhafte Gemeinwohlorientierung anzustreben." Er hofft, 50 Prozent der Eigentümeranteile in den Wohnblöcken über das Treuhandmodell zu bekommen.

Die Zeit drängt: Bis zum 5. Januar muss alles über die Bühne gegangen sein. Sonst gehen die Wohnungen in den vier betroffenen Wohnblöcken östlich des Strausberger Platzes an die Deutsche Wohnen. Für den Fall fürchten Mieter drastische Mieterhöhungen und Verdrängung. "Wir haben jetzt zwar verschiedene Modelle, aber noch keine Klarheit", sagt Schmidt. "Eigentlich müssten wir jetzt schon die Mieter mobilisieren."

Bis zur Senatssitzung am Dienstag solle das Ergebnis des Gutachtens im besten Fall vorliegen, ab nächsten Mittwoch würde Schmidt die Mieter gerne über das Treuhandmodell informieren. Eine Informationsveranstaltung zum Wohnungskauf mit Unterstützung der IBB findet am heutigen Donnerstagabend statt.

Das börsennotierte Unternehmen Deutsche Wohnen steht immer wieder wegen rigider Mieterhöhungsstrategien in der Kritik.