Berlin Gossip Influencerin Pamela Reif kassiert Shitstorm wegen transphober Äußerung

Hat Deutschlands bekannteste Influencerin Pamela Reif etwas gegen Transpersonen, oder ist sie einfach nur „sowas von dumm“? Diese Frage stellen sich aktuell viele ihrer über neun Millionen Follower. Und weil Rätselraten Teil des „Berliner Gossip“ ist, machen wir einfach mal mit. „Erst denken, dann reden!“, ist ein wohlgemeinter Rat, den der Volksmund schon lange kennt. Anwendung findet er allerdings meist erst dann, wenn es schon zu spät ist. Das liegt in der Natur der Sache: Kommunikation ist nicht immer planbar, sie verläuft spontan, impulsiv, emotional – das Gute, jeder weiß das.

Wenn man sich verplappert, hat man die Möglichkeit zu korrigieren, sich zu entschuldigen, das Gesagte durch weitere Kommunikation zu entkräften oder zu überspielen. Nun, in der heutigen Zeit lohnt es sich, den Rat ein wenig anzupassen: „Erst denken, dann filmen, dann denken, dann reden, dann nochmal denken und dann hochladen!“ Und den angepassten Rat sollte man sich dann wirklich auch vor dem Hochladen zu Herzen nehmen – denn danach ist es zu spät. Einmal im Netz, immer im Netz. Entschuldigen, überspielen, korrigieren, hilft alles nichts.

Das zeigt ganz aktuell der TikTok-Eklat rund um eine transphobe Äußerung von Pamela Reif. Die sportliche Influencerin, die sich wahnsinnig gerne im Bikini ablichten lässt, wollte sich mal von ihrer menschlichen Seite zeigen. Sie scherzte mit einem aktuell sehr beliebten „Gesichtsfilter“ herum. „Bold Glamour“ heißt der und „verschönert“ das Gesicht des Nutzers mit Hilfe einer KI.

Anders als bei herkömmlichen Filtern sehen die Gesichtsstrukturen dann trotzdem noch irgendwie individuell aus. Eins aber hat der mit seinen Vorgängern gemein: mit der Realität hat das nicht viel zu tun. Wie dem auch sei, Pamela findet sich offenbar „natürlich“ viel hübscher und fragt über ihr gefiltertes Gesicht: „Das ist voll gemein. Nichts gegen Transen, aber wieso ich sehe ich damit aus wie eine Transe?“, drückte auf hochladen und ging in den wohlverdienten Influencer-Feierabend.

Nachgedacht hatte sie offenbar zweimal nicht und der Shitstorm folgte. Bekannte Gesichter der LGBTIQ-Community und andere Influencer reagierten auf Pamelas Fehlgriff – und bevor diese ihr Video löschen konnte, kursierte der Clip bereits auf zahlreichen anderen reichweitenstarken Accounts. Pamela hatte nicht nur ein veraltetes Schimpfwort für Transpersonen verwendet, sondern auch noch impliziert, dass mit einer Transidentität Hässlichkeit einhergehe.

Nun, Schönheit liegt im Auge des Betrachters und wirklich hässlich sah Pamela selbst mit Filter nicht aus, aber wir haben schon alle richtig missverstanden: hier war jemand sehr unsensibel mit Worten und Themen, von denen sie keine Ahnung hat. Prompt folgte das Entschuldigungsvideo: „Das was ich gestern gesagt habe, war so falsch und so dumm“, erzählt sie. Mit ihrer „dummen Wortwahl“ habe sie viele Menschen verletzt und verärgert.

Sie habe aber nicht gewusst, dass es sich dabei um eine Beleidigung handelt: „Gleichzeig weiß ich aber auch, dass viele Menschen im Privaten immer noch so reden, vielleicht kann man die schei* Aktion von mir insofern enden lassen, dass mehr aufgeklärt wird.“ Toll, Pamela bleibt optimistisch, irgendwer wird es schon regeln. Sie hat sich ja entschuldigt, deswegen ist auch mal wieder gut jetzt.

