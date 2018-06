Wie sich die Zeiten ändern. Als der Berliner Senat im Juni 1992 im Grunewald in Klausur ging, war die Finanznot groß. Mehrere tausend Stellen im öffentlichen Dienst sollten eingespart werden, andererseits wurde ein Programm zur Sanierung der Plattenbauwohnungen im Osten der Stadt diskutiert. Kostenpunkt: 13,5 Milliarden Euro. Damals regierten CDU und SPD gemeinsam. An diesem Sonnabend wollte die rot-rot-grüne Landesregierung in Klausur gehen, ebenfalls im Grunewald. Allerdings nicht mehr im Senatsgästehaus, das längst verkauft ist, sondern im Wissenschaftskolleg.

In dieser angenehmen, gutbürgerlichen Umgebung sollte es dieses Mal nicht ums liebe Geld gehen, davon hat Berlin zurzeit genug. Stattdessen wurde ab 13 Uhr hart und kontrovers darüber diskutiert, wie der Senat sinnvoll in die öffentliche Verwaltung und in den Neubau von Wohnquartieren investieren kann. Es war dem Vernehmen nach kein sehr harmonisches Treffen und bis zum späten Nachmittag auch nicht absehbar, dass es konkrete Beschlüsse geben wird.

Unter dem Tagesordnungspunkt 1a wurden erst einmal die Vorschläge einer Expertenkommission zur Reform des öffentlichen Dienstes beraten. Gemeinsam mit dem ehemaligen Chef der Bundesarbeitsagentur, Heinrich Alt, der die Kommission geleitet hat. Es geht beispielsweise darum, das Land Berlin als Arbeitgeber attraktiver zu machen und neues Personal schneller zu rekrutieren. Das Verhältnis zwischen Senats- und Bezirksverwaltung soll neu ausgelotet und die Digitalisierung des öffentlichen Dienstes vorangebracht werden. Die Kommission hat auch Vorschläge zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren gemacht.

Behörden-Chaos soll Thema werden

Diskutieren wollte der Senat aber auch das Thema „Vielfalt und Gleichstellung“ in der Verwaltung. Und Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen musste berichten, wie weit sein lange schon angekündigtes Personalentwicklungskonzept gediehen ist. Die Regierungsfraktionen SPD, Linke und Grüne drängeln schon. Außerdem wollte sich der Senat einen Überblick über die prekäre Lage bei den KFZ-Zulassungsstellen, den Bürgerämtern, Standesämtern und im Öffentlichen Gesundheitsdienst verschaffen.

Dem Vernehmen nach drängte der Regierende Bürgermeister Michael Müller im Vorfeld der Klausurtagung darauf, dass der Senat wenigstens zum Thema Verwaltung Beschlüsse fasst. Aber vor allem Kultursenator Klaus Lederer erwies sich wieder einmal als hartnäckiger Widerpart. Der Senat wollte voraussichtlich bis 20 Uhr tagen.

Ein zentraler Diskussionspunkt sollte auf Wunsch Müllers auch der Ankauf privater Grundstücke für den Wohnungsbau werden. Dafür stehen im landeseigenen Investitionsfonds Siwana 150 Millionen Euro zur Verfügung. Interessenskonflikte wurden schon im Vorfeld sichtbar, etwa zwischen der Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und der Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke). Beide streiten sich um ein 9,1 Hektar großes Areal in Marzahn, das der Investor Laborgh vor einem Jahr dem Konzern Knorr-Bremse abkaufte.

Gemeinsam mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Howoge könnte der Investor 1.500 Wohnungen bauen. Dagegen wehrt sich Senatorin Pop, die dort Gewerbe ansiedeln will. In diesem Konflikt steht der Regierende Bürgermeister mal ausnahmsweise an der Seite von Bausenatorin Lompscher. Ob der Streit auf der Klausurtagung aufgelöst werden konnte und ob weitere Liegenschaften für den Wohnungsbau identifizierbar sind, wird man sehen.

Schulen und Verkehrsinvestitionen auf der Agenda

Unter Tagesordnungspunkt 2 sollte es aber nicht nur um neue Stadtquartiere gehen, sondern auch um Verkehrsinvestitionen und den Neubau sowie Sanierung von Schulen. Das langfristige Bauprogramm für 720 neue oder ausgebaute Schulen steht. Die Bauverwaltung des Senats will am Jahresende mit dem Bau von drei Grundschulen in Holzmodulbauweise beginnen und ab Sommer 2019 sieben neue Grundschulen errichten. Ab 2020 greift die Howoge ein, das kommunale Wohnungsunternehmen übernimmt den Neu- oder Ersatzbau von 30 Schulen. Allerdings gibt es jetzt schon alarmierende Anzeichen dafür, dass die Kostenschätzungen für das gigantische Schulbauprogramm voller Fehler sind.

Schon im Januar hatte sich der Senat auf einer Klausurtagung mit den stets aktuellen Themen Verwaltungsmodernisierung und Wohnungsbau befasst. Die Landesregierung steht weiterhin unter großem Erfolgsdruck. Zwar wird regelmäßig versucht, die schlimmsten Probleme und Streitpunkte im Koalitionsausschuss von SPD, Linken und Grünen oder bei den wöchentlichen Treffen der Fraktionschefs zu klären. Aber das Landesparlament und viele Parteipolitiker gehen jetzt erst einmal in die Sommerferien. In den Ausschüssen des Abgeordnetenhauses häufen sich schon jetzt die Ankündigungen aus den Senatsverwaltungen, dass Arbeitsaufträge eine „Fristverlängerung“ brauchen. Die Landesregierung hat weiterhin ein Umsetzungsproblem.