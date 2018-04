Mit 60 Jahren „younger than ever“? Für das Hotel Berlin, Berlin ist das kein Problem. Nach kräftigen Finanzierungshilfen der norwegischen Eigentümer ist das Hotel am Tiergarten nicht nur äußerlich ein Aushängeschild des jungen Berlin. Für Horst Wikgolm war es Liebe auf den ersten Blick, als er vor knapp 30 Jahren noch als Hotelfachschüler dort zunächst als Aushilfskellner anfing. Längst arbeitet er im „Finance Department“, wie die Buchhaltung inzwischen heißt. Und was ihn immer noch fasziniert, ist das gute Klima, die Wertschätzung, die den Angestellten entgegengebracht wird. Am Donnerstag feiert das Haus mit Kunden und Geschäftspartnern und einer großen Geburtstagstorte den ersten Teil des Jubiläums. Noch einmal wird am 26. August mit einem großen Sommerfest gefeiert, und dann sind die Mitarbeiter dran. Damit sie gar nicht erst an Arbeit erinnert werden, wird dieses Fest an einem externen Ort zelebriert. Im Hotel selbst ist vieles möglich, da ist der General Manager Jan-Patrick Krüger ganz stolz drauf. Mit 701 Zimmer und 48 Tagungs- und Konferenzräumen hat sich das Haus in den vergangenen Jahren zum führenden Konferenz- und Tagungszentrum entwickelt.

Mehr zum Thema Tourismus in Berlin In Mitte entstehen die meisten neuen Hotels

Eigenwillige Akzente gehören, dazu. Wer nach Berlin kommt, will schließlich etwas erleben und das Hotel Berlin, Berlin hat auch deshalb den Namen gewissermaßen verdoppelt, weil es das berlinischste Hotel sein will. Das funktioniert mit Ballett-Tänzern auf dem Dach und Live Grafitti-Kunst im Konferenzraum. Vor allem aber gelingt das durch Mitwirkung der Berliner, die im Rahmen des Konzepts „You, Me & Berlin“ mit Tipps den renovierten Zimmern authentisches Lokalkolorit verleihen, und sie dafür zwei Nächte lang warm wohnen können. Nach der Fertigstellung des Hansa-Viertels zur IBA 1957 war das Haus der erste große Hotel-Neubau in Tiergarten-Nähe nach dem Krieg. Eine Verpflichtung zur Exzellenz, selbst Paul Bocuse hat dort mal als Gastkoch gewirkt. Auch unter der alten Besitzerfamilie Franke gab es dort legendäre Events zum Beispiel zu „1000 Jahre Israel“. Für das gute Arbeitsklima sprechen viele treue Mitarbeiter, einer ist schon seit 45 Jahre dabei. Bi