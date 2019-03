Erst verursachte der Fahrradfahrer in Berlin-Neukölln einen schweren Unfall, verletzte dabei eine ältere Fußgängerin schwer - und dann flüchtete der Mann auch noch.

Wie die Berliner Polizei am Sonntagvormittag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Samstagabend im Neuköllner Ortsteil Rudow in der Köpenicker Straße.

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat eine 65-jährige Frau von einem Kirchengelände den Gehweg und wurde dann von einem Radfahrer erfasst, der den Gehweg entgegen der Fahrtrichtung befuhr", teilte die Berliner Polizei mit. Sowohl die Frau als auch der Fahrradfahrer stürzten zu Boden. Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen ("schwere offene Wunden im Gesicht sowie eine Verletzung der Wirbelsäule"). Der Fahrradfahrer wollte aber nicht helfen, sondern fliegen. Da griff der Ehemann, 65, beherzt ein - der Fahrradfahrer rannte ohne sein Rad davon.

Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Polizisten stellten das Fahrrad als Spurenträger sicher und ermitteln nun nach dem Flüchtigen.

