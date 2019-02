Zwei Männer befinden sich Untersuchungshaft, weil sie in der Nacht zu Donnerstag den 40-jährigen Can Ö. in Neukölln getötet haben sollen. Die Generalstaatsanwaltschaft teilte am Wochenende mit, dass Haftbefehle wegen gemeinschaftlichen Mordes gegen die zwei Tatverdächtigen ergangen seien. Die Männer, hieß es aus Justizkreisen, sollen Afghanen sein. Sie hätten sich demnach bereits am Freitag der Mordkommission gestellt. Das Motiv und der genaue Ablauf der Tat sind nicht bekannt.

Der Betreiber eines Spätkaufs an der Braunschweiger Straße Ecke Zeitzer Straße in Neukölln hatte am Mittwoch, circa 23.30 Uhr, Feuerwehr und Polizei gerufen, weil Can Ö. mit einer Stichwunde im Oberkörper in den Späti kam. Der Späti-Besitzer und eine Kundin, die Krankenschwester ist, halfen dem Mann noch. Doch trotz der Reanimation verstarb Can Ö. bevor er in einer Klinik hätte behandelt werden können. Der Angriff soll rund 100 Meter von dem Spätkauf entfernt passiert sein.